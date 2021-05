Foggia, 21 maggio 2021. “Cala il sipario, finisce la farsa e grottesca rappresentazione messa in scena oltre ogni ragionevole dubbio a scapito dell’intera comunità foggiana”.

“Nessuna sorpresa per l’arresto del sindaco leghista e di altri amministratori, era un evento ineluttabile. Un finale spoilerato a più riprese dai precedenti arresti e dal lavoro incessante della magistratura. Era chiaro a tutti tranne ai migliori, che fino all’ultimo hanno proposto una tregua non solo inutile ma dannosa. Una ferita dolorosa, insanabile a tratti, che lascia una profonda cicatrice sulla carne viva dei Foggiani. Ora bisogna completare l’opera di liberazione della città, aspettiamo lo scioglimento per mafia. È già tempo di domani, mettiamoci subito a lavoro per ricostruire la città dalle macerie che l’amministrazione Landella lascia in eredità ad un’intera generazione di cittadini foggiani”.

Lo riporta il consigliere comunale foggiano Antonio De Sabato.