Chiusura anno scolastico. Valutare la resilienza

Un altro anno scolastico sta finendo. Non è stato facile, specialmente per gli alunni, fare scuola in questi lunghi mesi di pandemia. La scuola non si è fermata.

Invisibile, silenziosa, nascosta, reclusa nelle stanze domestiche, ha continuato a svolgere il proprio compito, che è quello di formare, educare e far maturare le nuove generazioni, non solo insegnando o peggio istruendo, ma cercando di intessere esperienze di apprendimento, costruire conoscenze, innescare processi cognitivi e affettivi per essere capaci di capire e decidere, per adattarsi e orientarsi.

Si, perché, anche quest’anno, nonostante la Dad, non abbiamo smesso di vivere la scuola come un ambiente fatto di vissuti, di storie che si incontrano, di volti che, guardandosi, si leggono per capirsi, per accettarsi e per accogliersi. Per non lasciarsi cadere il mondo addosso. Ogni giorno ci siamo ritrovati, raccolti e accolti, per sottrarci al pericolo del niente che ci girava intorno, per arginare gli effetti devastanti di quella ripetitività che ci ha costretti a fare a meno della ricca e poliedrica normalità. Per crescere e maturare insieme, attraversando le difficoltà prudenza e responsabilità, senza mai smettere di fare i conti con le proprie fragilità, ma anche commisurandoci con le possibilità, assumendo come leva le potenzialità e i talenti.

Abbiamo affrontato anche quest’anno le paure e le titubanze, le incertezze e le sfide. Le cadute e i lutti. Le privazioni e le piccole rinunce. Le abbiamo guardate in faccia, non per spavalderia, ma solo per mettere alla prova le nostre risorse umane. A volte ci siamo anche persi, ma poi è stato bello, insieme, cercarci, per ritrovarci e di nuovo prenderci per mano. Per non lasciare solo nessuno. Siamo ripartiti ogni giorno, dando sapore alla vita non aspettando, per farlo, i momenti eccezionali. La scuola è anche questo. E’ navigazione. E’ resilienza. E’ compartecipazione. E’ sguardo rivolto altrove. E’ immaginazione oltre che pensiero e argomentazione. E’ incontro di intelletto e cuore.

Abbiamo attraversato il deserto delle relazioni e il vuoto dei legami con la ricchezza dei nostri sguardi, per cercarci e nominarci, per interpellarci e intrecciarci, per non restare prigionieri nelle stanze chiuse del nostro io. Per non illuderci che si possa fare a meno degli altri con la pretesa di essere tutto, senza aver il coraggio di lasciare spazio a chi non è come noi. Nonostante l’isolamento, ci siamo sforzati di far maturare la consapevolezza che non siamo atomi isolati, ma che siamo individui e comunità, che non c’è solo la propria famiglia o la propria cameretta, ma anche il vicinato, gli amici e la città., le periferie, il mondo intero. Perché ci si salva insieme.

Ci hanno aiutato le parole, veri miracoli dei significati nascosti. Parole nuove ci sono nate dentro, non solo per consolarci e incoraggiarci, ma anche per aprire orizzonti nuovi. Per fare una sosta nel dolore nostro e altrui, per stare accanto a chi qualche persona cara l’ha perduta, perché la scuola è anche condivisione e comunanza, silenzioso stare di fronte alle domande mute. E anche se non sempre ci sono le risposte, mai bisogna rinunciare a porre le questioni.

Le parole ci sono servite per elevarci e per cercare di dare un senso al non senso di quanto ci è accaduto. Per evitare di cadere nelle trappole della facile banalità che oggi domina incontrastata, senza filtri e senza senso critico. Le parole ci hanno fatto incontrare, ci hanno portati lontano, ci hanno insegnato a navigare, per farci abitare le complesse grammatiche e i diversi alfabeti sia del mondo che ci portiamo dentro sia di quello che per molti mesi è rimasto fuori.

Abbiamo tenuto aperte le nostre menti e abbiamo coltivato il senso dello stupore e della sorpresa, per scaldare i cuori al calore di una idea, di una intuizione, di una scoperta, di una verità che sembrava inutile o noiosa, di una bellezza dimenticata o semplicemente offesa, e che nessuno può comprare o ostentare.

Abbiamo fatto nostri i molti dubbi della vita scossa da questa pandemia. La scuola, infatti, è costellata di pensieri che si interrogano e di fantasie che immaginano, di opinioni che si confrontano, di esperienze che ci scuotono, di intuizioni che scompigliano. E’ fatta anche di corpi che, giocando col tempo e con lo spazio, si divertono a disegnare forme inedite con cui imparare a stare al mondo, senza vergognarsi di non essere sempre all’altezza di qualche compito, senza scoraggiarsi o riprovarci ancora. Per dare forma ai sogni, inseguendo progetti che sforano le piatte valutazioni fatte secondo criteri anonimi e standardizzati. Per rilanciare il presente senza consumarlo e immaginare il futuro senza idealizzarlo, non disdegnando mai l’arte di comprendere il passato senza mai temerlo o mitizzarlo.

Senza fisicità, quest’anno ci siamo dovuti inventare un nuovo modo di stare insieme. Ma poi abbiamo razionalizzato, e ci siamo detti che la scuola non è un luogo, né fisico né virtuale, ma un evento che accade ogni giorno attraverso le persone che si incontrano. La scuola siamo noi. E’ uno spazio emotivo fatto di legami e di relazioni, di passioni, ma anche di lacrime e di gioie. Di narrazioni e di spiegazioni. Di sentieri che spesso si interrompono, lasciandoci sospesi. E’ fatta di percorsi faticosi, per affrontare i quali si usano i saperi quali strumenti per costruire mappe e individuare la giusta direzione, sì da arrivare a fare le scelte giuste.

Quest’anno molti alunni, rimasti indietro, rischiavano di non arrivare alla fine, schiacciati o dalla demotivazione o dalla depressione. Ci siamo aspettati. Ci siamo contati. Abbiano sempre pensato che siamo volti e non voti, abbiamo fatto appello ai nostri nomi che siamo persone e non funzioni, storie e non prestazioni.

E poi quest’anno non sarà la scuola che ci promuoverà. Sarà la vita che ci è rimasta tra le mani a farlo. La vita ci ha già promossi. Siamo scampati al pericolo. Siamo rimasti in piedi. Questo non vuol dire che non dobbiamo differenziare i risultati, ma che dobbiamo guardare con occhi nuovi ai percorsi fatti, alle emozioni provate, ai sentimenti maturati, agli apprendimenti maturati, alle vite che hanno rischiato di restare spezzate.

Ecco allora che cosa dovrà accade quest’anno particolare: tutti i voti in un solo voto. Tutte le discipline raccolte e fatte convogliare in un asola disciplina: la resilienza. E se così è, tutti promossi. Abilitati a vivere. Abilitati a ricominciare. Pronti ad affrontare nuove sfide e nuove incertezze. Nuovi imprevisti e nuove tempeste. Perché, come dice il filosofo E. Morin, abbiamo insegnato ai nostri alunni a “navigare in un oceano di incertezze appoggiandoci a un arcipelago di incertezze”.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 21 maggio 2021