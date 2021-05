Foggia. Corruzione: Arrestato Franco Landella, misura cautelare per la moglie e altri 3

(STATOQUOTIDIANO, ore 8.30). Foggia, 21 maggio 2021. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali eseguita stamani nei confronti del sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella, in quota Lega per Salvini, della moglie Iolanda Daniela Di Donna, dipendente del Comune di Foggia, dei consiglieri comunali Antonio Capotosto e Dario Iacovangelo, dell’imprenditore Paolo Tonti, tutti ritenuti responsabili del reato di corruzione.

Lo scorso 18 maggio 2021 l’avvocato Giulio Treggiari, legale di Landella, aveva comunicato l’iscrizione nel registro degli indagati di Daniela Di Donna, dipendente del Comune di Foggia e moglie del sindaco dimissionario Landella, che aveva rilasciato delle dichiarazioni spontanee ai pm titolari dell’indagine, Roberta Bray ed Enrico Infante.

“La mia assistita è totalmente estranea – aveva affermato nei giorni scorsi l’avvocato Treggiari – al momento non ha nulla da riferire agli inquirenti. Per sgombrare il campo da ogni sospetto nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto un trasferimento di ufficio (prima era occupata nell’ufficio di Gabinetto). Confida che le indagini acclarino la sua assoluta estraneità”.

Lo scorso primo maggio, durante una perquisizione nell’abitazione in cui vivono Landella e Di Donna, gli agenti della squadra mobile avevano sequestrato i due telefoni cellulari usati dai coniugi e circa settemila euro.

E mentre si attendono gli esiti della Commissione d’accesso agli atti insediatasi presso il Comune di Foggia (come avvenuto a Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cerignola), mentre per la politica foggiana è arrivata l’ennesima ordinanza a carico di amministratori locali, lo scorso 17 maggio 2021. Il sindaco di Foggia Franco Landella, all’uscita del Tribunale di Foggia con il suo avvocato Michele Curtotti, aveva detto ai cronisti: “Ho chiesto io di essere ascoltato dalla Procura, ho il dovere morale e istituzionale di essere ascoltato e mi è stato concesso. Certamente non mi sono dimesso per la perquisizione a casa né per quella manifestazione di quattro gatti ieri, se ne avessero fatta una pro-Landella avrebbero avuto più gente. Avevo detto che appena ci sarebbe stato anche un solo sospetto sulla mia attività politico-amministrativa non avrei esitato un attimo a dimettermi”.

Sulle dimissioni aveva preannunciato una conferenza stampa, tuttavia ha precisato: “Non penso che ci siano le condizioni per svolgere questo ruolo in un clima di sospetto”. Per il sindaco il “NoLandellaDay” è stato “una pagliacciata, considerando che mi ero già dimesso se la potevano risparmiare”.