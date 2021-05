Foggia, ecco Pellegrini: “Grave la corruzione che infanga intera città”

Roma 21 maggio 2021: “Con la pesante accusa di corruzione è stato arrestato il sindaco di Foggia Franco Landella. Nella stessa indagine è stata interdetta dai pubblici uffici la moglie del Primo cittadino, che lavorava nel suo ufficio di gabinetto”.

“Nell’inchiesta sono finiti agli arresti domiciliari altri due consiglieri comunali, oltre all’ex Presidente del Consiglio Iaccarino, già arrestato lo scorso 30 aprile. Mi chiedo come possano, i cittadini perbene di Foggia, ancora sopportare questo stillicidio di arresti. Il danno che questi individui hanno fatto alla città è incalcolabile”.

“In un territorio già macchiato da una criminalità tra le più pericolose d’Italia, la classe politica al comando si sta rivelando – secondo le ipotesi accusatorie – un coacervo di corrotti senza morale e senza dignità che infangano i tanti lavoratori onesti, già provati da più di un anno di pandemia. C’è chi si spacca la schiena, chi onestamente, tra stenti, cerca di assicurare un futuro migliore ai propri figli e chi approfitta del proprio ruolo in politica per arraffare, corrompere, arricchirsi, speculando sul sacrificio di una intera comunità. Certo, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio e occorre aspettare le pronunce della magistratura ma la nostra speranza è costituita dai tantissimi cittadini perbene della nostra città e dalle donne e uomini dello Stato – tra magistratura e forze dell’ordine, che sempre ringrazio – che fanno ogni sforzo per riportare la legalità nei nostri territori”.

“Ai foggiani mi sento di dire, anche in qualità di parlamentare di questa terra: il vostro sconforto è il mio sconforto. Ma ora è il momento di costruire, bisogna unire le forze sane, legalitarie e propulsive della città e della provincia per poter offrire ai cittadini onesti un’occasione di rinascita culturale, etica, politica ed economica”.

Marco Pellegrini senatore M5S coordinatore comitato Mafie foggiane Commissione Antimafia