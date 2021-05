Pd, nasce “Prossima”: dentro Michele Emiliano e qualche Sardina

Bari, 21/05/2021 –(adnkronos) Da ex zingarettiani a Sardine. Furfaro all’Adnkronos: “Non è una corrente, perché non siamo tutti del Pd. E’ una rete aperta anche a chi è fuori”. Sabato il debutto.

“Non è una nuova corrente del Pd”. Marco Furfaro la mette come premessa nel presentare ‘Prossima’ al debutto domani con un’iniziativa in streaming a partire dalle 10. “Non è una corrente perché non siamo tutti del Pd, è una rete politico-culturale aperta e che ha legami con l’esterno. Anche con chi non è del Pd”, spiega Furfaro all’Adnkronos. E nelle lunga lista degli oratori che domani terranno a battesimo ‘Prossima’ ci sono anche la sardina Mattia Santori, Elly Schlein e Giuliano Pisapia, c’è il presidente della commissione Regeni, Erasmo Palazzotto, Enza Rando di Libera e Francesca Chiavacci di Arci, tra gli altri.

E poi diversi dirigenti e amministratori dem, da Michele Emiliano alla presidente Pd, Valentina Cuppi, Paola De Micheli e poi tre ex della segreteria Zingaretti: Nicola Oddati, Stefano Vaccari, Marco Miccoli. E’ l’area degli zingarettiani di sinistra? “C’è anche quel pezzo lì – dice Furfaro – ma questa è un’iniziativa che guarda avanti, non è una ‘cosa’ degli zingarettiani. L’idea è quella di provare a costruire un luogo per aiutare il Pd nell’apertura e nella discussione sull’idea di società che vuole costruire”.

Nel lungo documento in 24 pagine sono elencate molte proposte per macro aree dall’Europa alle donne, ai diritti: leggi contro l’omofobia, Ius Soli, fine vita, adozioni per le coppie omosessuali e per i single. Ed ancora i migranti. Perché, si sottolinea nel Manifesto, “siamo alternativi alla destra e non abbiamo creduto alle conversioni europeiste dell’ultimo minuto. E tanto meno pensiamo che le differenze si annullino”. (adnkronos)