Vico del Gargano: Marica Pupillo, una principessa alla corte del AC Milan Femminile (VIDEO)

Vico del Gargano, 21 maggio 2021 – Un sogno che sta per realizzarsi. È quello di Marica Pupillo, una ragazza di 16 anni di Vico del Gargano, ad un passo dall’opportunità di giocare nel settore giovanile dell’A.C. Milan femminile.

Marica, che per tre anni ha giocato nella scuola calcio A.d.s. Gargano Academy, seguita dal mister Fatmir Breshanaj, nel febbraio dell’anno scorso è stata chiamata dal Milan per un provino. Il mese successivo ha ricevuto un altro invito da parte del Milan, ma causa Covid, ciò non è stato possibile. Dopo un anno, Marica partirà per Milano per fare il secondo provino, sperando sia quello decisivo in grado di far decretare al Milan la risposta positiva.