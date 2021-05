Vieste, 21/05/2021 – Incendio questa mattina in una casa nel centro di Vieste. “Attivati dai carabinieri di Vieste alle ore 05:40 siamo intervenuti in corso Tripoli per un abitazione in fiamme. Sul posto un autobotte e due jeep Land Rover Defender”.

Lo riporta Protezione Civile Pegaso Comune di Vieste.