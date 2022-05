A Manfredonia il cantautore Gianmarco Carroccia ex allievo di Mogol

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/05/2022 – (popcorntv) Come si legge dalla sua biografia ufficiale Gianmarco Caroccia ha amato la musica fin dall’infanzia.

Gia dall’età di 5 anni ha cominciato ad appassionarsi alla musica italiana con particolare interesse verso artisti come Lucio Battisti e Adriano Celentano ed oggi il giovane cantautore è considerato proprio come uno dei migliori interpreti italiani del repertorio Battisti – Mogol ma scopriamo qualcosa in più su di lui: dalla biografia agli esordi fino alla sua vita privata e piccole curiosità.

Sui suoi profili social ha postato questo video localizzato a Manfredonia.

Gianmarco Carroccia: età e biografia

Gianmarco Carroccia è nato a Fondi in provincia di Latina il 10 Agosto del 1988 sotto il segno zodiacale del leone. Appassionato di musica fin da bambino a soli 14 anni ha preso lezioni di chitarra ed ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Ha conseguito il diploma all’Istituto Commerciale e nel 2011 si è laureato in Management e Diritto d’Impresa ma negli anni di studio il cantautore ha preso parte anche numerosi concorsi musicali importanti come il Tour Music Fest, il Festival di Castrocaro e il Cantagiro.

Gianmarco Carroccia e Mogol

Gianmarco Carroccia è stato anche un alunno del C.E.T. Music Centro Europeo di Toscolano, la scuola fondata e diretta da Mogol dove si è diplomato come Autore di Testi. Nel 2007 pubblica una raccolta contenente 10 brani scritti e composti da lui e intitolata “… Ispirazione … Esternazione … Evoluzione” e nel 2014 l’artista ha dato inizio alla collaborazione proprio con Mogol ed ha ottenuto un grande successo con lo spettacolo Emozioni. Nel 2015 Carroccia ha poi firmato il suo primo contratto discografico e nel 2016 ha pubblicato un singolo dal titolo Crudeltà d’Amore. (popcorntv)