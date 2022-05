E885 Manfredonia ri-nasce contro Rotice: “Assessore Trotta rimetta il suo mandato”

StatoQuotidiano.it, 21 maggio 2022. “Caro Sindaco, oramai è più di un mese che ci siamo presentati nel suo ufficio per rinnovare la nostra fiducia alla sua persona, sollevando e ponendo problematiche politiche sul suo tavolo. Ad oggi, non ricevendo alcuna risposta, alcun invito per informarci delle decisioni prese in merito, riteniamo importante prendere alcune decisioni“.

Così in una nota inviata al sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, dal direttivo di E885 Manfredonia Ri-nasce.

“In primis, invitiamo il ns Assessore l’Ing. Anna Trotta a rimettere il suo incarico assessorile. Caro Sindaco, Il dialogo è la base di qualsiasi rapporto tra due persone o forze politiche e purtroppo, questo è venuto a mancare e non da parte nostra”.

“Rimettiamo l’incarico istituzionale perché il mandato ricevuto dai nostri elettori è esclusivamente rivolto alla ricerca di far Ri-Nascere la nostra città, come lo indica bene il nostro simbolo politico e non alla mera illusione di una poltrona. Ecco perché nostro malgrado, riteniamo giusto uscire dalla giunta, lasciamo il governo, senza lasciare questa maggioranza in cui abbiamo sempre creduto, in attesa di chiarimenti.

Rimettiamo il mandato assessorile nelle sue mani, non condividendo il percorso intrapreso. Le auguriamo buon lavoro a lei e alla sua giunta”, conclude il direttivo.