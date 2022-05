Emiliano-Mainiero e gli altri, cosa dicono i comitati e il M5s di Foggia

Statoquotidiano, 21 maggio 2022. Un sasso nello stagno, “un modo per risvegliare una città addormentata, cosa che deriva da commissariamento”. Così ha detto Emiliano ieri presentando il comitato civico di Giuseppe Mainiero dopo mesi di silenzio, o quasi, dei partiti, caratterizzato da nessuna iniziativa politica intrapresa, se non interna agli stessi, qualche banchetto informativo, qualche manifestazione al traino delle associazioni. Un certo fermento, invece, si è notato da parte dei corpi intermedi, appunto, dei sindacati e di comitati. Se altri due anni, al massimo, di commissariamento, sono una “traversata nel deserto”, come ha detto il governatore, l’anno prossimo si voterà per le politiche, competizione che fornirà un ulteriore quadro per valutare scelte di politica locale, dunque non tutto è così distante come sembra.

Circa i riscontri sull’iniziativa di ieri- che arriva pochi giorni dopo quella dei socialisti, con la loro richiesta di un futuro sindaco scelto dalla coalizione senza imposizioni dall’alto, presente anche Pippo Cavaliere – vediamo com’è andata. Da sottolineare l’assenza all’evento di Mainiero di qualunque esponente del Pd, anche solo in via informale, e del M5s. Ma oggi l’assessora al welfare Rosa Barone, citata da Emiliano insieme a Cavaliere e Piemontese per iniziare il lavoro di “riscrittura della pagina Foggia”, sui social ha mostrato apertura verso l’idea proposta: “Sicuramente una buona occasione di confronto- ha scritto sui social- per mettere al centro la città e le sue tante difficoltà, in un momento in cui la politica locale è ai margini rispetto alle scelte che si compiono nel Palazzo di città”. Fra le tante difficoltà, la questione degli asili comunali “che dovrebbero essere chiusi a breve, per decisione dei commissari”. Il 2 luglio, pare, le maestre dovrebbero cominciare il loro lavoro in Comune. “Su questa questione, come su altre riguardanti le politiche sociali cittadine, l’intenzione mia e del governo regionale è quella di intervenire perché si rivedano scelte assunte nel solo interesse comune”.

Scettica nei confronti di questa disponibilità è Lucia Aprile, del comitato ‘Società civile’: “Michele Emiliano è intervenuto per supportare il nascente comitato civico promosso da Giuseppe Mainiero: ne stanno nascendo miriadi ultimamente e la cosa non può che renderci felici, e sono contentissima che un nostro concittadino impegnato, sia riuscito ad ottenere l’attenzione del presidente per questo tipo di supporto”.

A proposito della sintonia di Emiliano con Foggia, per cui, ha detto “si sente foggiano” ha aggiunto: “Vuole sentirsi foggiano? Venga qui un mese, la ospitiamo noi, ma venga con la sua auto, percorra le nostre strade, provi a cercare un lavoro onesto in una delle aziende mai aperte e prontamente dirottate in altri territori, provi a farsi riprendere da una delle centinaia di telecamere mai installate in questa città, anzi no, venga col treno, l’accoglierà una bella stazione fatiscente e palazzi storici (vedi ex cinema Ariston) in totale stato di degrado e abbandono”. In allegato al post, “le richieste che i cittadini le hanno inoltrato e sollecitato innumerevoli volte, senza mai avere nessun riscontro. Mi piacerebbe crederle ma ho smesso di credere alla fatina dei denti già da tempo”.

Non è accettabile un’aggregazione come quella del 2019- dice Giovanni Quarato parlando a titolo esclusivamente personale- che non aveva proposte ma era solo un cartello contro qualcuno e che raccoglie tanti ex landelliani, personaggi che ci sembra vogliano gestore il potere. Noi dobbiamo lavorare per un’alternativa, facciamo appello al civismo foggiano che deve arginare questo rigurgito di ‘sistemismo’. Non è nemmeno pensabile una città satellite di Bari, foggia ha la sua autonomia dentro una provincia importante”.

Antonio De Sabato, coordinatore di “Progetto concittadino”, dice: “Le immagini di alcuni politici hanno destato un sentimento di frustrazione e sconforto nella città, se da una parte si presenta il nuovo, dall’altra lo si presenta attraverso i volti del passato alimentando delusione e rabbia. Sono vecchi logiche di un modo di intendere la politica definitamente chiuse. Noi vogliamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare di più, quel coacervo di persone che si è presentato l’altra volta ha perso le elezioni, è stata la tipica passerella elettorale, un pericoloso déjà vu”.