Foggia. “Degrado e insicurezza a Pantanella, i parchi urbani meritano di più”

StatoQuotidiano.it, Foggia 21 maggio 2022. Venerdì 20 maggio si è svolto un sit-in di Gioventù Nazionale ( movimento giovanile di Fratelli d’Italia ) contro lo stato di decadenza e amarezza che persiste al parco urbano Pantanella.

Presente anche la realtà di Azione Studentesca e il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Mario Giampietro. L’iniziativa ha riguardato non solo l’area del parco urbano ma anche la zona residenziale adiacente ad esso, riscuotendo largo consenso popolare dagli abitanti del quartiere che hanno appoggiato questa protesta, poiché si esprime la necessità di ristabilire serenità e benessere.

Così il Vice Presidente e Portavoce Provinciale di Gioventù Nazionale Vincenzo Catalano: “ Noi ragazzi di Gioventù Nazionale chiediamo alla gestione commissariale di prestare maggiore attenzione per i parchi urbani di Foggia come Pantanella. Da luoghi di apparente svago per i più giovani nel pomeriggio a piazze di spaccio sistematico durante la notte, i parchi urbani della nostra città meritano di più.”

Il Presidente Cittadino di Azione Studentesca Cristian Mucciarone afferma: “ I parchi pubblici sono indubbiamente da tutelare e rispettare in primis da coloro che, come noi studenti, ci si soffermano più tempo ma non è accettabile che si aprano gli occhi solo quando una problematica sia arrivata ad uno stato severo come in questo caso”.

“Sono necessari più controlli da parte delle forze dell’ordine per sfavorire lo spaccio di droga e la delinquenza dilaganti presso le aree verdi.”