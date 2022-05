Manfredonia, nuovi dissuasori di sosta “per ragioni di pubblica incolumità”

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/05/2022 – “Premesso che sono state rilevate criticit à sotto il profilo viabilistico, della sicurezza e della pubblica incolumità, nelle seguenti strade :



1. Via Santa Restituta, nel tratto compreso tra via Ten. Sinigallia e via Ten. Rosa, in

particolare nel tratto immediatamente prospiciente l’area mercatale, la sede stradale

presenta avallamenti e la sostanziale rottura di betonelle, i quali costituiscono un

evidente pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione pedonale;



2. Via Tribuna, nel tratto corrispondente ai civici 71 – 73 e 77 – 83, laddove insistono passi

carrai realizzati quasi a raso della sede stradale, la quale presenta marciapiedi privi di

betonelle, totalmente divelte, e favorisce la sosta indiscriminata costituendo pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione pedonale;

O R D I N A

A. L’installazione di paletti parapedonali e dissuasori di sosta, nella fattispecie, nel tratto

che parte dal passo carraio n. conc. 3033 di via Santa Restituta angolo via Ten.

Sinigallia, per 100 mt. in direzione Nord–Sud verso via Ten. Rosa;

B. L’installazione di paletti parapedonali e dissuasori di sosta in via Tribuna, nel tratto

corrispondente ai civici 71 – 73 e 77 – 83″.