Rotice: “Dedico questo premio ai cittadini ed imprenditori perbene di Manfredonia”

ma anche l’ascoltare la volontà netta di un territorio che ha già pagato a caro prezzo l’industrializzazione di Stato e che ha detto NO AD ENERGAS. Legalità è anche garantire il diritto alla salute non smantellando un Ospedale come il “San Camillo”. Questo mio appello, che faccio accoratamente a nome di tutta la comunità sipontina, giunga al Governo nazionale ed a quello regionale affinché prendano coscientemente le decisioni giuste, al più presto.