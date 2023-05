Alluvione in Emilia-Romagna, è dramma. 36mila evacuati. 14 le vittime

Roma – La situazione in Emilia-Romagna è estremamente preoccupante: coinvolge circa cento Comuni, triplicando il numero rispetto al terremoto del 2012. Più di 36.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e cercare rifugio presso amici, parenti o centri di accoglienza.

Nelle prossime ore, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, raggiungerà le zone colpite dall’alluvione, decidendo di anticipare il suo rientro dal Giappone, dove era impegnata nel G7.

Attualmente, ci sono circa 500 strade chiuse e sono state registrate 305 frane.

Gli allagamenti sono così numerosi che diventa quasi impossibile tenerne il conto.

Praticamente tutta l’area che si estende da Bologna al mare è stata colpita: la metà in pianura è completamente sommersa, mentre l’altra metà, comprensiva di colline e montagne, è gravemente colpita dalle frane.

L’allerta rossa rimane in vigore anche per la giornata di domenica, che dovrebbe essere l’ultimo giorno di pioggia, con il sole previsto a partire dal pomeriggio. Nonostante il livello delle acque dei fiumi stia diminuendo, il rischio di frane rimane estremamente elevato.

Il bilancio delle vittime è salito a 14.

Nella tarda mattinata si è quasi verificata una nuova tragedia: un elicottero privato, impiegato dall’Enel per risolvere la situazione delle migliaia di persone ancora senza corrente elettrica, ha avuto un incidente a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna. Si temeva il peggio, ma fortunatamente non ci sono state vittime: quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate via in eliambulanza.