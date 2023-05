Una donna di 42 anni residente ad Acquaviva delle Fonti è stata accoltellata in casa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Miulli per poi essere trasferita e operata al Policlinico di Bari. La donna, riporta norbaonline, una 42enne di origini albanese, è stata ferita con coltellate all’addome.

La lite e il ferimento sono avvenuti in casa. Fermato il marito.