Il conto per Mattinata sarà un salasso o dell’affrancazione dei canoni delle terre civiche

Da qualche mese stanno arrivando dal Comune di Mattinata le richieste di pagamento dei canoni sulle terre civiche riportate negli stati degli arbitrari occupatori, suscitando incredulità e sgomento fra la popolazione, che non se lo sarebbe mai aspettato.

È stata una novità di tipo assoluto, non fosse altro perché il canone demaniale è roba d’altri tempi. Esso, infatti, è stato lasciato cadere negli anni ’50 del secolo scorso e d’allora non se n’è più parlato. Questo fatto di per sé avrebbe dovuto consigliare di procedere con maggior cautela.

Il canone demaniale non è equiparabile a nessun altro tributo (Ici, Imu, Tari, ecc.), non può essere trattato alla stessa stregua.

Sulla sua struttura, all’indomani della pubblicazione del Regolamento comunale per la determinazione e l’affrancazione dei canoni, di cui all’art. 54 della legge regionale del 4 agosto 2004 (24 ottobre 2019), ho già avuto occasione di svolgere in un contributo inviato all’Attacco il 16 maggio 2020, ripreso poi dai social (stato quotidiano.it, ecc.) delle osservazioni, soffermandomi a considerare nelle grandi linee gli aspetti più significativi del problema.

Devo confessare, e l’ho anche scritto da qualche parte, che non pensavo che questo canone sarebbe mai andato in riscossione. E questo perché nessuna Amministrazione fino ad allora aveva avuto il coraggio di riesumarlo. Né si ha notizia di iniziative del genere in altri Comuni della Regione. (Solo a Vieste c’è stato un timido tentativo, poi subito rientrato, ma lì la situazione non è neanche lontanamente paragonabile a quella di Mattinata, sia per le proporzioni che per la complessità del fenomeno. Fatto sta che, dopo le rimostranze dei cittadini, per prendere tempo, il Comune ha dato l’incarico ad un tecnico di fuori, che difficilmente sarà in grado di indicare delle soluzioni, visto che mancano le carte e quelle esistenti coprono sì e no il 10% del territorio).

Va dato atto all’attuale Amministrazione comunale di Mattinata della sua determinazione.

La novità non poteva passare inosservata anche per un altro motivo, non di poco conto, e cioè l’entità del canone stesso. Le richieste del Comune, basate sul Regolamento del 24 ottobre, raggiungevano cifre da capogiro, se i terreni avevano perso l’originaria destinazione agricola, vale a dire se erano diventati edificati o edificabili. La stretta su queste aree sapeva di esproprio proletario.

L’esosità dei canoni stride con il passato, che ha sempre conosciuto canoni bassi (venivano definiti con gli aggettivi “tenui”, “miti” o “miseri”), fino al punto da cadere in desuetudine, come si è detto. (È il caso anche di ricordare che da allora non si sono più riscossi neanche i canoni che si pagavano alla Basilica di San Michele, intestataria di centinaia di particelle catastali (più di cinquecento ettari) nella piana di Macchia, o alla Curia arcivescovile di Manfredonia, intestataria di un centinaio di particelle (15 ettari circa) in quel di Mattinata – in contrada Tor di Lupo, Vacentile, Mattinatella, ecc. –, per non citare i canoni che si pagavano agli eredi di Francesco Paolo Troiano, che gravavano su 1.500 particelle (una superficie di 1.200 ettari) ricadenti nel Comune di Monte Sant’Angelo e di 270 nel Comune di Mattinata). Di sfuggita, va detto che l’imposizione del canone, che era stata pensata nel 2019 dalla Commissione Straordinaria, appare quanto meno inopportuna, visti i momenti tanto delicati che stiamo vivendo, segnati da un caro energia che sta falcidiando le famiglie.

In verità il Comune e per esso l’Ufficio Agricoltura e Foreste, Demanio e Usi Civici, a seguito dei malumori dei primi destinatari delle ingiunzioni di pagamento, hanno cercato di correre ai ripari, approvando in fretta e furia in Consiglio comunale un nuovo Regolamento (3 ottobre 2022), che alleggeriva le misure riguardanti le aree edificate e/o edificabili, prevedendo riduzioni per quanto riguardava il valore del loro affranco, oltre a delle rateizzazioni dei pagamenti. Ma queste novità non hanno modificato in modo significativo l’impianto complessivo del Regolamento e, di conseguenza, l’atteggiamento della popolazione.

Naturalmente il condono degli ultimi cinque anni di canone non prescritti poteva fare la differenza.

(Va fatto notare che il recupero dei canoni degli ultimi cinque anni è una misura odiosa, tanto più se poi è anche illegittimo, come quello relativo agli anni 2017-19, quando il Regolamento non esisteva affatto). Un consiglio non richiesto: solo un’affrancazione a costo molto contenuto, simbolico (vengono in mente i canoni sui balneari), per usare un termine chiaro, può rappresentare una svolta.

Così come è concepita, l’operazione innescherà una pioggia di ricorsi al giudice, che sarebbe un danno per Mattinata in entrambi i casi, fossero a soccombere i cittadini o il Comune.

La rivalutazione dei canoni di legittimazione può avvenire in altri modi, che la riporterebbero nei limiti della ragionevolezza. Uno di questi consiste nella ridefinizione, mediante i coefficienti di rivalutazione monetaria (gli indici Istat), dei canoni del Ferrara riportati nei cosiddetti elenchi.

Ma si può anche applicare la legge in materia di usi civici del 16 giugno 1927, tuttora in vigore. Essa, in merito alla legittimazione delle terre occupate – è questo l’oggetto dell’art. 54 – prevede “un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno dieci annualità di interessi” (art. 10). Occorre decurtare il valore delle migliorie. La differenza altro non è se non il valore del fondo a pascolo (rappresenta la qualità più vicina al terreno non migliorato/non coltivato) espresso in unità monetaria attuale. Quanto alle migliorie, ecco come si espresse la Corte di Appello di Trani il 24 marzo 1904: «Le migliorìe consistono in tutte quelle opere e lavori che, essendo permanentemente avvinte al terreno, ne valgono ad accrescere il valore e la rendita. E tali sono le piantagioni di alberi gentili, le case rurali, vasche, ricoveri di animali e simili, nonché la riduzione di terra incolta ad alberatura cedua, o di terra petrosa a terra atta alla semina». Non vengono citati i muri a secco, ma vi rientrano a pieno titolo. Ora, è sotto gli occhi di tutti che le modalità di aggiornamento dei canoni e di affrancazione degli stessi previste dal Regolamento, riguardo alle migliorie, non si muovono nel pieno rispetto della legge statale del 1927. E questo nonostante che l’art. 54 faccia esplicito riferimento al disposto della stessa.

È appena il caso di sottolineare che questa legge prevale su quella regionale e quindi è quella che dovrebbe essere applicata.

Va infine osservato che il richiamo legislativo alla natura enfiteutica del canone consente di estendergli la possibilità della rivalutazione dei canoni enfiteutici stabilita dalla legge del 22 luglio 1966 e dalla legge del 18 dicembre 1970. Insomma, il Comune può fare come gli pare.

Ma vi sono anche problemi di altra natura, a cominciare da quelli che concernono l’individuazione dei terreni da sottoporre a canone. Quali sono? Da dove li ricaviamo? La richiesta del Comune si appoggia sullo “Stato degli Occupatori – verifica ing. A. Ferrara del 30/06/1960, (aggiornamento perito demaniale geom. Albenzio del 10/02/1962”.

Ma si dà il caso che i dati forniti dai due periti revisori non sono assolutamente sicuri.

L’Albenzio, infatti, fu mandato a Mattinata (19 maggio 1961) con l’incarico di «identificare le ditte risultate sconosciute a seguito della pubblicazione degli stati degli arbitrari occupatori compilati dall’ing. Ferrara” (il virgolettato è in una relazione del commissario per la Liquidazione degli usi civici di Bari, datata 26 novembre 1966).

Ma non combinò granché (si fermò a Mattinata dal 6 novembre al 23 dicembre di quell’anno e depositò gli atti il 28 febbraio 1962). Non è un caso che nel marzo 1963 arrivò un altro istruttore demaniale, il perito agrario Vittorio Alfieri, che riscontrò «delle discordanze di superfici (tra i dati catastali, gli elaborati Lapeschi e gli elaborati Ferrara) alquanto sensibili» (Lapeschi è l’istruttore che ha preceduto Ferrara ed è la fonte dei dati riportati dallo stesso). Tra l’altro, ben «7 parchi erano stati per errore omessi dal perito Ferrara», per complessivi 70 ettari.

La “Relazione tecnica suppletiva” dell’Alfieri porta la data del 1° agosto 1963. Questi Albenzio non lo nomina nemmeno, è come se non fosse mai esistito (in verità questo nome non compare neanche nel Regolamento comunale del 2019). Quanto a Ferrara, c’è da dire anche che nei nullaosta per il taglio dei boschi emessi negli anni passati dall’Ufficio regionale usi civici di Bari s’incontrano frasi del genere: “Sono state apportate, negli Stati presentati dall’ing. Ferrara, variazioni di superfici, inclusioni di nuove ditte (erroneamente omesse dal perito Ferrara e riportate nei demani di Monte Sant’Angelo”); “Molte particelle catastali non sono riportate nello Stato Parchi redatto dall’ing. A. Ferrara”, ecc.

Stando questa situazione, possono sentirsi sereni i cittadini? Assolutamente no. Almeno fino a quando non si mette mano a una verifica generale di tutte queste raccolte, ma anche dell’Inventario regionale del dott. Mastromarco. Ma serve anche far ricorso alle fonti archivistiche. È un lavoro molto complicato, ma è la precondizione perché si arrivi ad una sistemazione di tutte le situazioni anomale e abusive, comunque illegittime, che riguardano le terre civiche. La semplificazione delle soluzioni non paga. Ad ogni buon conto va ricordato che spetta al Comune creare le condizioni favorevoli all’affrancazione dei canoni delle terre civiche.

Le terre riportate negli elenchi su citati raggiungono numeri importanti: 900 particelle circa per un totale di 324 ettari, alle quali vanno aggiunti 477 parchi dalla superficie di 1.497 ettari. Ne sono coinvolte diverse centinaia di famiglie mattinatesi.

Le terre del primo gruppo sono occupazioni risalenti per la maggior parte ai primi decenni del secolo scorso, i parchi ai secoli precedenti. Ricadono su tutto il territorio comunale, ad eccezione della piana e di un’ampia striscia che, partendo da una linea che unisce le contrade Agnuli, Tor di Lupo e Coppa Rotonda, si estende fino a Vignanotica, ai confini di Vieste.

Discorso a parte sui parchi. Essi non dovrebbero entrare nel Regolamento o, meglio, dovrebbero avere un trattamento ad hoc, per il fatto stesso di essere esclusi dalla sanatoria di cui all’art. 54 del 2004, al quale esso fa riferimento. Questo articolo recita testualmente: “Sono legittimate … tutte le terre di ciascun comune della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali». Ebbene, l’elenco dei “parchi” compilato da Ferrara, a differenza di quello delle “arbitrarie occupazioni”, non riporta la colonna «canone di legittimazione». Stranamente neanche il Regolamento contiene l’espressione “proposte per la legittimazione” e così i parchi sono stati messi nel calderone delle arbitrarie occupazioni.

Non può funzionare così. La fattispecie del parco ha una storia che viene da lontano, affonda le sue radici nei secoli passati. La mancanza di spazio mi impedisce non dico di analizzare, ma anche soltanto di riassumere in questa sede i caratteri distintivi dei parchi; mi limito, qui, a far rilevare che, per le loro peculiarità, i parchi sono stati sempre trattati a parte e inseriti in elenchi distinti e a sé stanti (di solito recintati da muri a secco, al momento della divisione dei demani di Monte Sant’Angelo del 1813 furono lasciati nelle mani dei loro possessori, in massima parte grandi proprietari terrieri, con l’obbligo di pagare un canone).

A complicare le cose ci sono poi i cosiddetti parchi ghiandiferi (oggi chiamati promiscui), che hanno originato, a cavallo dell’Ottocento, tutte le controversie tra il Comune di Monte Sant’Angelo, di cui Mattinata era frazione, e i loro possessori, intorno ai rispettivi diritti, controversie puntualmente finite in Tribunale. La distinzione all’interno dei parchi non è una disquisizione accademica, un discorso tutto teorico, se si considera che fino a non molti anni fa i due Comuni hanno fatto valere i loro diritti sui parchi promiscui, imponendo ai possessori la divisione a metà del ricavato dai tagli boschivi autorizzati dalla Forestale.

A tal proposito va ricordato anche che la Regione Puglia, a seguito di un’«istruttoria storico-normativa condotta dagli Uffici competenti», con una delibera di Giunta dell’8 giugno 2001 emanava una direttiva sui parchi sostanzialmente in linea con quanto detto sopra, incentrata su tre punti: 1) “Validità della distinzione tra Parchi ghiandiferi e Parchi erbiferi del Gargano”; 2)“Apertura dei Parchi ghiandiferi all’uso della popolazione”; 3) “Scioglimento delle promiscuità dei Parchi erbiferi del Gargano”.

In merito al secondo punto, la delibera mutuava il concetto dall’ordinanza del commissario ripartitore, Biase Zurlo, del 1813: “I parchi semplicemente ghiandiferi rimarranno aperti in tutti i tempi dell’anno”. Questi parchi furono reintegrati solo in minima parte (350 ettari circa tra Monte Sant’Angelo e Mattinata) nella prima metà del secolo scorso (i provvedimenti interessarono una decina di proprietari terrieri di Monte Sant’Angelo). Il Comune capoluogo, però, aveva sempre gestito nei precedenti decenni la vendita all’asta della ghianda e i tagli di tutti i parchi ghiandiferi, incassando per intero le somme ricavate. Solo nella seconda metà del secolo scorso, come si è detto, le ha divise a metà con il possessore.

Quanto ai parchi erbiferi, (punto 3), venivano impartite disposizioni ben precise agli istruttori e periti demaniali: «predisporre lo scioglimento delle promiscuità dei Parchi erbiferi del Gargano con le modalità previste dall’art. 11 della Legge regionale n. 7/98», vale a dire con la divisione dell’area al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista. (Quest’ultimo ha diritto di acquistare la quota parte spettante al Comune). Questo, ovviamente, vale per i parchi che in passato non sono stati interessati dai provvedimenti di scioglimento della promiscuità (si sono protratti fino al secondo decennio del secolo scorso).

Soprattutto sui parchi serve un’indagine, volta a verificare la tipologia di vincolo e la natura giuridica del terreno. In questo la storia ha grande rilievo, perché permette di comprendere meglio la specificità degli stessi. Un’operazione molto complessa, per la presenza di situazioni variegate all’interno di uno stesso parco: a) area costituita dai 9/12 (quota assegnata al parchista in forza dello scioglimento della promiscuità; b) area costituita dai 3/12 (area assegnata al Comune e poi concessa al parchista; c) area dissodata e messa a coltura su cui si paga il cosiddetto triplo canone; d) area che si è aggiunta al parco originario, ritenuta arbitraria occupazione; e) area ghiandifera. Su ognuna di queste parti grava un canone differenziato.

Per non dire delle “risultanze non univoche” che emergono dalle operazioni di verifica demaniale espletate dai tecnici Lapeschi, Mastromarco e Ferrara che hanno spinto l’Ufficio Usi Civici della Regione a “dare impulso al suddetto Comune [Monte Sant’Angelo] a procedere al conferimento di perizia demaniale per la definitiva sistemazione del demanio civico” proprio con riferimento ai parchi (i virgolettati sono nell’attestazione del 30 luglio 2021). Questa raccomandazione vale anche per Mattinata. Ovviamente, l’incarico va dato a un perito demaniale iscritto nell’Elenco regionale degli Istruttori e Periti delegati tecnici della Regione Puglia, come da Regolamento comunale del 29 ottobre 2019.

Fuor di metafora, la via indicata dal Regolamento è la più breve e la meno dispendiosa, ma genera ingiustizie ed erronee interpretazioni (essa può trovare una qualche giustificazione solo in un canone irrisorio). A tal proposito va ricordato che la direttiva dell’8 giugno 2001 non è stata mai abrogata.

Le terre che oggi sono al centro dell’attenzione da parte del Comune di Mattinata non si limitano a quelle riportate nei due elenchi; moltissime altre, già demaniali civiche, sono state fatte entrare nel Regolamento. Sono in massima parte perimetrate all’interno delle 900 particelle dello stato del Ferrara, delle quali costituiscono l’usurpazione originaria. Si tratta di vecchie occupazioni legalizzate, ai sensi del regio decreto del 3 luglio 1861, negli anni a cavallo dell’Ottocento (1890-1904) attraverso ordinanze prefettizie fornite di decreti ministeriali con tanto di sanzione reale (il tutto preceduto da un atto di conciliazione nella sede comunale tra il sindaco e l’occupatore, ai sensi dell’art. 51 del citato decreto, conciliazione finalizzata all’imposizione del canone). Ora, essendoci stata la cessione di un fondo con pieno dominio, questo è divenuto proprietà privata del cittadino gravata soltanto da un canone redimibile (cancellabile) con la procedura dell’affrancazione. La legge del ‘27 chiarì, come si è detto, che il canone di legittimazione era di natura enfiteutica; non enfiteutico, in quanto nell’enfiteusi la proprietà resta di pertinenza del concedente fino al momento dell’affrancazione, mentre al livellario spetta il solo godimento del bene. Alla luce di quanto detto, e cioè che la legittimazione ha mutato la natura giuridica della terra e ne ha comportato la trasformazione in proprietà libera, questi beni sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

E questo è confortato fra l’altro dal parere dell’Avvocatura dello Stato rilasciato in data 15 aprile 2004, secondo cui “I Comuni che hanno conservato il diritto a riscuotere il canone, ma non abbiano continuato a riscuotere i canoni … hanno perso il diritto a riscuotere il canone”. Nel nostro caso, non essendo stati riscossi i canoni dai primi anni ‘50, quel diritto si è estinto per usucapione. (Ad onor del vero c’è una scuola di pensiero che sostiene che la demanialità si sia trasferita dal bene civico al canone, il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile, ma tale posizione è del tutto priva di fondamento e contraria alle norme in vigore). Val la pena di ricordare anche che le attestazioni della Regione Puglia circa il vincolo demaniale di uso civico sui terreni di Mattinata non include quelli in questione. E ci sarà pure un motivo.

Che cosa fa il Comune di Mattinata? Prevede, ai sensi dell’art. 4.2 del Regolamento, l’affranco dei livelli costituiti su queste terre, seguendo la procedura prescritta per le terre sanate con l’art. 54. All’argomento viene riservato un capitoletto di poche righe, come se si trattasse di una questione accessoria. Ma ciò non è corretto. Da parte mia, ritengo che, nel caso dei terreni che in epoche passate hanno beneficiato di decreti sanzionati dal re, il Comune non abbia più niente da pretendere dai rispettivi legittimatari, ma debba solo provvedere a notificare all’Agenzia del Territorio l’estinzione del “diritto del concedente” e a richiedere la cancellazione dell’annotazione “livellario” (riferito alla ditta). Le due diciture vanno cancellate dal Catasto con un semplice tratto di penna, in modo da consentire l’aggiornamento delle intestazioni catastali.

È di tutta evidenza che la questione demaniale (così si chiamava una volta) chieda di essere assolta nel più breve tempo.

Per arrivarci serve la discussione: solo la persuasione o una forma di costrizione più o meno pacifica possono indurre i cittadini ad accettare l’affrancazione.

Michele TRANASI