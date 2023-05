Manfredonia – “Credo sia doveroso da parte mia renderVi edotti del fatto che, domani affronteremo una squadra tanto forte, quanto la nostra e, siamo consapevoli della responsabilità che ogni singolo componente sente addosso!”.

“Chiaramente questo non è un modo per mettere le mani avanti, poiché vedo quotidianamente i ragazzi sul pezzo e, sopratutto molto motivati ma, per avere contezza del fatto che domani avremo la possibilità, se Dio vuole, di coronare un sogno e allo stesso tempo lasciare un segno indelebile, sotto il profilo calcistico, che renderà onore e potrà portare più in alto il nome della città di Manfredonia! Magari così facendo, l’anno prossimo, riprendere a lavorare nel solco della continuità ..”.

Lo dice in una nota sui social il Presidente della Manfredonia Calcio 1932, Giuseppe Di Benedetto.

“Ho anche appena appreso che sono stati venduti 1.210 tagliandi, dei quali 439 del Gallipoli. Questo mi lusinga molto poiché, per me, si traduce nell’ aver riacceso un entusiasmo che mancava e che è diventata ormai linfa vitale e stimolo a fare sempre di più e sempre meglio, nella speranza di rendere sempre più vicina la possibilità di poter calcare campi di categoria superiore, ai quali la città meriterebbe di appartenere, anche per i sacrifici profusi dall’inizio dell’anno ..!”.

“In ogni caso quello che cerco di dirVi è che domani, spenderemo ogni singola energia e ci batteremo fino alla fine per fare in modo che Manfredonia sia orgogliosa della squadra che rappresenta questa splendida città! Spero anche che, attraverso la vicinanza ed il calore che dagli spalti riuscirete a trasmettere ai ragazzi, sarete il dodicesimo uomo in campo”.

“Sarò onorato domani di rappresentare Manfredonia e sopratutto spero tanto di non deluderVi. Con profonda stima e senso di appartenenza, Vi auguro una buona serata e … che Dio ce la mandi buona”, termina Giuseppe Di Benedetto.