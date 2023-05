“Lo Scarparo”, il film cult made in Puglia incanta Roma

Manfredonia – E’ stato proiettato lo scorso 6 maggio 2023, nel cinema The Space di Roma, il film Lo Scarparo, con la regia dei duo sipontino Matteo Conoscitore e alla produzione e sceneggiatura Anna Rita Caracciolo, con il montaggio di Vincenzo Totaro e alla camera Luisa Totaro,

Il film ha una produzione e un cast made in Manfredonia e una troupe di 200 persone coinvolte nell’intero progetto, con attori della provincia di Foggia e una special Guest da Napoli, l’attore Gianni Sallustro.

Lo Scaparo. Recensione di Catello Masullo

Regia: Anna Rita Caracciolo, Matteo Conoscitore

Anno di produzione: 2023

Durata: 52′

Tipologia: mediometraggio

Genere: drammatico

Paese: Italia

Produzione: Associazione Angeli

Distributore: Associazione Angeli

Data di uscita: 02/12/2022

Formato di proiezione: DCP, colore

Titolo originale: Lo Scarparo

Sinossi: Questa è la storia di un uomo come tanti che soffre ,che si crea da se e che affronta le difficoltà della vita nonostante mille problemi .Ma non è solo la vita di un uomo ma uno spaccato della vita del sud Italia tra gli anni 40 e 2000 .

Interpreti:

Gianni Sallustro

Adriano Santoro

Filippo Totaro

Anna Rita Caracciolo

Antonio Del Nobile

Dina Valente

Matteo Conoscitore

Annarita Granatiero

Annarita Castigliego

Giorgio Cecchino

Anna Egidio

Gianluca Granatiero

Rossella Cinque

Paola Croce

Soggetto:

Anna Rita Caracciolo

Matteo Conoscitore

Sceneggiatura:

Anna Rita Caracciolo

Produttore:

Anna Rita Caracciolo

Montaggio:

Vincenzo Totaro

Operatore di ripresa: Luisa Totaro

RECENSIONE DI CATELLO MASULLO: “Lo Scarparo” è un film del cuore e un film del territorio. Fatto da Manfredoniani per i Manfredoniani. Un film che ha coinvolto oltre 200 persone, tra le quali circa 30 ragazzi nell’ambito del progetto “Un’impresa per amica”, che nasce nel 2017 con l’obiettivo della creazione di una filiera della legalità economica e sociale. Una metà dei ragazzi ha partecipato davanti alla macchina da presa, in qualità di attori e comparse, l’altra metà dietro le quinte collaborando ai vari mestieri del cinema. Scritto, prodotto ed interpretato da Anna Rita Caracciolo, diretto da quest’ultima, a quattro mani con Matteo Conoscitore, a sua volta coinvolto anche nel ruolo di attore.

Un film epico, che abbraccia un periodo che va dagli anni ’40 ai nostri giorni, ispirato alla storia vera di Vincenzo Caracciolo, padre della regista, di recente scomparso. Denso di storia, di tradizioni, di sentimenti, di nostalgia.

Il film è ben rappresentato dalla frase pronunciata fuori campo dalla stessa regista nel finale, a mo’ di esergo: “Mi viene in mente la famosa frase di S. Agostino: la misura dell’amore è amare senza misura. Lo diceva mio padre. Questo film è la storia di mio padre, ma in realtà è la storia di tutti i padri. Quei padri che ci hanno permesso di arrivare fino a qui”.

Festival dei Tulipani di Seta Nera

Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, è una manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale “L’Università Cerca Lavoro”, dal 2007 su idea di Paola Tassone. La rassegna ha l’obiettivo di promuovere le opere audiovisive, che meglio rappresentano il racconto dei temi sociali e della sostenibilità. Ogni opera cinematografica viene scelta per rappresentare la diversità e la fragilità di persone e luoghi, per integrarne i bisogni e proteggerne lo sviluppo.

Il Festival Tulipani di Seta Nera, la rassegna dedicata alla cinematografia sociale e alla sostenibilità attraverso la narrazione di storie sulla diversità, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi, si è concluso con il Gran Galà del Sociale condotto da Lorena Bianchetti. L’evento ha raggiunto oltre 2.000 presenze dal vivo e 10.000 in streaming durante le quattro giornate, con la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Il Festival Tulipani di Seta Nera

Presieduto da Diego Righini e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “L’Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone (direttrice artistica del Festival), Tulipani di Seta Nera è il più importante riconoscimento internazionale di cinema sociale in Italia, contraddistinto dalla volontà di valorizzare opere audiovisive selezionate per la qualità dei contenuti narrativi ed espressivi, nel racconto cinematografico del sociale.

Il Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera”, organizzato dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro (UCL), è la rassegna di audiovisivo breve che racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il concorso, storie d’autore di interesse sociale. Qui la diversità e la fragilità trovano una pluralità di narrazioni che hanno l’obbiettivo di comunicare la condizione di ogni individuo e sostenerne l’integrazione nella società italiana e internazionale.

La presenza dei partner culturali come ANMIL, ASVIS, Fondazione Univerde e Ens dei ministeri patrocinanti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per le Disabilità e la Famiglia, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste è stata voluta fin dal regolamento del Festival per porre l’attenzione verso le fragilità delle persone e dei luoghi, per prendersene cura dopo averne conosciuto, attraverso il linguaggio del cinema, diversità, bellezze e unicità.

La presenza della RAI, attraverso Rai per il Sociale e Rai Cinema, dà al Festival la possibilità di parlare a tutti attraverso la più grande azienda culturale d’Europa, con l’obiettivo di costruire la società etica, coesa e altruista del terzo millennio.

Il Gran Galà del Cinema Sociale Tulipani di Seta nera, già evento di Rai Uno nell’edizione 2019, è la conclusione di una manifestazione di quattro giorni di proiezioni e approfondimenti cine-sociali. In quest’occasione saranno assegnati i “Tulipani” ai vincitori delle sezioni del Festival e al miglior Film e la miglior Fiction sociale dell’anno.

Inoltre, saranno assegnati i riconoscimenti “SORRISO DIVERSO” a cinque personalità civili del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, del giornalismo, dello sport e dei progetti territoriali. Il format televisivo del “Gran Galà del Sociale Tulipani di Seta Nera” evidenzierà come il cinema sappia rappresentare racconti di vita quotidiana e, allo stesso tempo, come la vita del personalita’ meritevoli del Sorriso Diverso ispirino a loro volta grandi capolavori cinematografici

Il Corto e Cultura Film Festival è gemellato con i tulipani di seta nera, questa unione dei due festival porta con se un ponte, una rete tra Manfredonia e roma interconnettendo le due città e facendole crescere nell’ambito del cinema.

Il gemellaggio è avvenuto anche perché i due festival hanno molti obbiettivi in comune come parlare e affrontare tematiche molto delicate ,come la disabilità, l’escluso.

Entrambi i festival spesso hanno gli stessi cortometraggi in gara.