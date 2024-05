Domani pomeriggio, nella Cattedrale San Pietro Apostolo di Cerignola, si terranno i funerali di Ambrogio Giordano, l’ingegnere originario della zona, deceduto domenica scorsa in un incidente stradale sulla SS16, tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Giordano, che era Amministratore Unico di AMIU Trani, viaggiava in un veicolo che si è scontrato con un mezzo pesante per cause ancora in fase di accertamento. Un fascicolo per “omicidio stradale” è stato aperto nei confronti del conducente del camion, un 69enne di origine albanese, che ha riportato lievi ferite nell’incidente. Nonostante il tempestivo soccorso e il trasporto all’ospedale di Barletta, Giordano è deceduto poco dopo l’arrivo.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per gli accertamenti da parte della magistratura.

Lo riporta Cerignolaviva.it