Antonio Guerra (Io sono partita IVA): "Snellire la burocrazia e abbattere di 2/3 l’importo tassa occupazione suolo pubblico"

“Partita IVA nasce a fine 2020 quando la Puglia era divisa in zone (per via del covid-19). Abbiamo deciso di unirci e guardare avanti a quando tutto sarebbe ripartito. Quello che abbiamo realizzato in questi anni è stato possibile grazie a fondi messi a disposizione da noi stessi”. “Abbiamo coinvolto tutti quelli che hanno a cuore la nostra città con una visione turistica che andasse oltre il solo carnevale e la sola festa patronale“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il sig. Antonio Guerra di “Io sono Partita Iva – Manfredonia”, nell’ambito della rubrica “Va dove ti porta il Golfo” di Salvatore Clemente.

“Ci siamo costituiti dopo la fine della consiliatura Riccardi, allorquando erano insediati i commissari prefettizi. Con loro non abbiamo avuto particolari problemi nelle autorizzazioni. La successiva amministrazione guidata da Rotice si era impegnata a metterci a disposizione un tecnico comunale che ci permettesse si alleggerire la burocrazia, in modo da portare avanti agevolmente i nostri progetti. Purtroppo questa promessa non fu mai mantenuta”.

“Noi non siamo un’associazione politica, sfido chiunque a trovare un nostro associato che si sia candidato in questa tornata elettorale. Chiediamo a chiunque vinca queste elezioni la volontà di farsi carico di ciò di cui abbiamo bisogno, ossia che venga ridotta di due terzi la tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Non è un’utopia. Si tratta di allineare questa tassa ai restanti comuni d’Italia”.

“Chiediamo inoltre di privatizzare la raccolta dei rifiuti, come stanno facendo tanti comuni in Puglia, dove si è riscontrato un abbattimento anche del 50% dei costi, a fronte di un servizio se non migliore almeno pari a quello attualmente erogato nel nostro comune. Per quanto riguarda la burocrazia, dalla futura amministrazione ci attendiamo uno snellimento, un rapporto diretto con l’amministrazione comunale. Antonio Tasso (come candidato sindaco), Mario Totaro e Paola Beverelli (come candidati consiglieri) hanno manifestato questa volontà”.

