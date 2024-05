Nota della consigliera del M5S Rosa Barone sul cedimento della giostra ieri a San Severo.

“Sono accanto alle famiglie dei ragazzi rimasti feriti ieri a causa del cedimento improvviso dei cavi di una giostra allestita in occasione della Festa del Soccorso a San Severo. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi, su cui va fatta la massima chiarezza.

Non è possibile accettare che un momento di festa per l’intera comunità rischi di trasformarsi in una tragedia. Chiamerò il sindaco Miglio per esprimere a lui e a tutta cittadinanza la mia vicinanza. Noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di lavorare insieme per garantire la massima sicurezza e far sì che simili episodi non debbano più accadere.”