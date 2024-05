Per ristabilire la fiducia e la credibilità nella politica, è fondamentale investire sui giovani. Tra questi, Liliana Franzi di Cerignola spicca per la sua motivazione ed entusiasmo.

A ventotto anni, Liliana è una consulente finanziaria appassionata di cucina e sport, e condivide con sua madre Tea un forte impegno nella tutela degli animali randagi.

Giovedì 23 maggio alle ore 20, in Via Giuseppe Di Vittorio 88, Liliana sarà ufficialmente presentata come Coordinatrice Giovani della sezione locale di Forza Italia.

“Sono una persona estremamente socievole, solare, predisposta alla solidarietà e altruista. Sono circondata da persone meravigliose che ogni giorno mi supportano e mi sostengono, garantendomi uno stile di vita gratificante e sereno,” ha dichiarato Liliana, che ha anche precisato di non aver mai ricoperto ruoli politici fino ad ora. “Nonostante non abbia mai avuto un incarico politico, sono sempre stata vicina a questo mondo grazie a mio nonno, Franco Demonte, che ha avuto una lunga carriera politica. Negli anni, ho osservato e compreso le dinamiche della politica, soprattutto quella locale,” ha aggiunto Liliana.

Quando le abbiamo chiesto un’opinione sulla politica cittadina e le sue priorità, Liliana ha risposto:

“La politica locale è in un momento di confusione, con poca condivisione e molto assenteismo, che causano disagi e mancanza di punti fermi. Le priorità sono molte: ambiente, cultura, lavoro, sviluppo e sicurezza. La questione più urgente è migliorare l’ambiente pubblico. Cerignola non merita di essere abbandonata e degradata. È necessario prendere provvedimenti rapidi ed efficaci.

Serve una seria programmazione per sviluppare vari settori, dalle infrastrutture urbane all’agroalimentare. Spero che con un ricambio generazionale, Cerignola possa crescere e riacquistare la dignità che merita. Mi auguro che i giovani si impegnino in questo progetto, perché solo attraverso un lavoro comune possiamo ottenere risultati concreti. Io mi impegnerò in prima persona per raggiungere questi obiettivi e invito tutti coloro che vogliono partecipare a unirsi alle risorse già esistenti per le finalità esposte.”

Liliana ha le idee molto chiare, ed è sicuramente un ottimo inizio.

