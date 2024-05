La Cgil e la Flc Cgil di Capitanata, assieme all’Anpi e all’Arci di Capitanata, hanno indetto una conferenza stampa per venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso l’Auditorium della Camera del Lavoro Territoriale in via della Repubblica 68 a Foggia.

Nell’occasione sarà presentato in calendario di eventi organizzati – grazie anche al patrocinio del Comune di Foggia, della Provincia di Foggia, della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia – promossi per ricordare il 50esimo anniversario della strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia e il foggiano Luigi Pinto, tra le otto vittime di quel terribile atto che assieme ad altri ha segnato la democrazia del nostro Paese nella terribile stagione dello stragismo.

Luigi Pinto, Gino per i suoi cari, era nato a Foggia l’8 maggio 1949. Dopo il diploma presso l’Itis Altamura girà l’Italia per lavoro: fu operaio in uno zuccherificio, minatore in Sardegna, fino ai primi incarichi di insegnamento delle Applicazioni tecniche nella scuola media che lo portarono a Rovigo, poi in provincia di Mantova, infine a Siviano di Montisola, in provincia di Brescia. Militante della Cgil Scuola e di Avanguardia Operaia, nel settembre del 1973 aveva sposato Ada Bardini, una compagna della scuola. Il 28 maggio Luigi Pinto era in piazza assieme ad altre migliaia di persone per manifestare contro le continue provocazioni e gli attentati dei neofascisti a Brescia e nella provincia. Morirà in seguito all’esplosione della bomba l’1 giugno 1974. Aveva 25 anni.

Per illustrare il programma delle iniziative che andranno dal 27 maggio al 1 giugno, interverranno alla conferenza stampa Gianni Palma, segretario generale della Cgil di Foggia; Giuseppe Ciuffreda, segretario generale della Flc Cgil di Foggia; Michele Galante, presidente provinciale dell’Anpi; Domenico Rizzi, presidente provinciale dell’Arci.