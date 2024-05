BARI – La Summer Experience arricchisce ulteriormente l’offerta dei collegamenti in Puglia: a giugno saranno inaugurati i nuovi servizi Frecciarossa notturno Milano-Lecce e Intercity Lecce-Bolzano, operativi durante i weekend. Tra le novità estive ci sono anche i collegamenti Intercity Lecce/Bari-Reggio Calabria e il ripristino dei treni sulla tratta FSE Putignano-Rutigliano. Inoltre, ci saranno nuovi collegamenti in bus verso le principali destinazioni turistiche della regione.

“Il treno non è solo un mezzo di trasporto, ma un elemento chiave nella vita delle persone, uno spazio in cui è possibile promuovere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia, presentata oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno trasportano milioni di persone”, ha dichiarato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia. “Abbiamo concluso un anno straordinario con una significativa crescita della soddisfazione dei clienti per la qualità e l’affidabilità del servizio. Le numerose iniziative intraprese negli ultimi tre anni hanno migliorato i risultati della customer satisfaction e la nostra offerta è orientata verso la sostenibilità, con investimenti in una flotta più moderna, servizi intermodali che incentivano il trasporto pubblico e innovazioni tecnologiche per un’esperienza di viaggio ancora migliore. Guardiamo all’estate con grande entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una ulteriore crescita, sostenuta dalla domanda interna in tutte le divisioni di business e le società del gruppo, soprattutto nel settore del turismo, con un importante impulso anche dai collegamenti internazionali”, ha aggiunto Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

L’offerta Frecciarossa e Frecciargento

Da giugno circoleranno nel weekend due nuovi Frecciarossa notturni: il Frecciarossa Milano-Lecce con partenza da Milano Centrale alle 22.45 e fermate a Milano Rogoredo (p. 22.55), Parma (p. 23.41), Reggio Emilia (p. 23.56), Modena (p. 00.11), Bologna Centrale (p. 0.35), Foggia (a. 5.17), (Barletta (a. 5.47), Bari Centrale (a. 6.24), Monopoli (a. 6.48), Fasano (a. 6.57), Ostuni (a. 7.09’), Brindisi (a. 7.32) e arrivo a Lecce alle 7.57 e il Frecciarossa Lecce-Milano con partenza dal capoluogo salentino alle 21.05 e fermate a Brindisi (21.27), Ostuni (21.50), Fasano (22.02), Monopoli (22.11), Bari Centrale (22.45), Barletta (23.21), Foggia (23.55), Bologna (a. 5.31), Modena (a 5.58), Reggio Emilia (a. 6.15), Parma (a. 6.33), Milano Rogoredo (a. 7.21) con arrivo a Milano Centrale alle 7.35.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it