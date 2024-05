Nella Caserma “Capitano Medaglia d’Argento al Valor Militare Antonio Smalto”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, si è tenuta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana per 32 finanzieri. Tra di loro, 5 ispettori e 11 sovrintendenti, già in servizio presso i Reparti dipendenti, promossi al ruolo superiore dopo aver superato concorsi interni, e 16 neo finanzieri assegnati presso i Reparti del Comando Provinciale dopo il completamento del corso di formazione nel corso del 2024.

Di fronte alla bandiera italiana e al comandante provinciale, colonnello Leonardo Ricci, i militari hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, rinnovando l’impegno a operare nel rispetto della Costituzione e delle leggi, adempiendo ai doveri con disciplina e onore assunti con la scelta di arruolarsi nel Corpo, per difendere la Patria e tutelare le libere Istituzioni. Nel congratularsi con i promossi e i giovani finanzieri, il colonnello Ricci ha sottolineato l’importanza del vincolo insito nel giuramento, confermando l’adesione a valori profondi, fondamentali per la Guardia di Finanza, e l’importanza di questi valori come guida per l’attività quotidiana di polizia economico-finanziaria, a tutela degli interessi del Paese, dell’Unione Europea e dell’economia legale, a servizio dei cittadini onesti e delle imprese che rispettano le regole.

Lo riporta l’Immediato.net