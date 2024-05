di Franco RINALDI

Il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, contenitore culturale di gran pregio, è nato per conservare e valorizzare il patrimonio della marineria sipontina. Inaugurato l’8 aprile 2022, dopo anni di vicissitudini burocratiche, alla presenza dell’allora presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, dell’ex Sindaco di Manfredonia ing. Gianni Rotice, di autorità della Capitaneria di Porto di Manfredonia nella persona del Capitano di Fregata Giuseppe Turiano, di rappresentanti del mondo della pesca locale, di alcune scolaresche guidate dai rispettivi insegnanti, nonché dei soci dell’Associazione “Centro Cultura del Mare”.

Nel citato Centro, vi è stata una interessantissima e fruibile esposizione, che ha occupato ben tre sale del pianoterra di quello che, parecchi anni fa, era l’edificio della Scuola Marittima (costruito, nel 1955, dall’Amministrazione Provinciale di Foggia. Ciò per merito soprattutto dell’allora assessore provinciale avv. Berardino Tizzani).

Nel Centro Cultura del Mare, negli anni, sono state esposte antiche vele ed ancore; attrezzi, in disuso, utilizzati dai maestri d’ascia, dai costruttori di barche remo-veliche e di motopescherecci; gusci di conchiglie del nostro Golfo (molte delle quali estinte da tempo); antiche reti e varie attrezzature utilizzate per la pesca nel nostro mare; modellini di motopescherecci, navi da guerra e velieri; acquari marini con specie ittiche, che, tuttora, vivono nel Golfo di Manfredonia; alcuni rari esemplari di flora e fauna marina; diversi pesci ed uccelli marini opportunamente imbalsamati.

All’interno del Centro vi è stata poi una fototeca dedicata al mare, ma anche vari lavori artistici, di un certo pregio, realizzati con conchiglie del nostro Golfo; una suggestiva rappresentazione, in miniatura, del fondo marino del nostro mare; una ricca biblioteca (monotematica) riguardante il mare; vari strumenti di bordo relativi a navi e motopescherecci; una imponente quanto elegante teca in cui è esposto lo scheletro del delfino “Filippo”. Tursiope vissuto, per ben sette anni, nelle acque del Golfo di Manfredonia; mammifero oggetto di studio da parte di numerosi studiosi ed esperti di cetacei (scienziati e ricercatori provenienti da varie parti del mondo).

Ma voglio tornare velocemente all’edificio in cui, fino a qualche mese fa, vi era l’esposizione permanente “Centro Cultura del Mare”. Ebbene, quell’antica struttura (attualmente chiusa al pubblico per lavori riguardanti il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria), era quasi totalmente occupata dall’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “Michele Lecce” – Sede associata di Manfredonia. A tal proposito, bisogna dire, sempre per completezza di informazione, che, negli anni, quello stesso fabbricato, è stato utilizzato anche per ospitare, oltre alla già citata Scuola Marittima, anche dall’Istituto Tecnico Nautico e dal Liceo Classico della nostra Città.

Concludo ricordando che il Centro Cultura del Mare, nel periodo della sua intensa attività, è stato visitato da più di settemila utenti (non solo italiani), che hanno lasciato, sull’apposito “registro delle presenze”, note di gradimento e di grande encomio (buona parte di esse sono state scritte da numerosi studenti di Scuola Primaria, nonché di Scuola Media Inferiore e Superiore).

A tale riguardo, non posso non ricordare qui i visitatori più illustri del Centro Cultura del Mare, ossia S.E. Mons. Franco Moscone (Arc. della Diocesi Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo), il contrammiraglio della Marina Militare Italiana Domenico Guglielmi (nostro insigne concittadino in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa – Roma), il Prof. Nicola Zizzo (docente di “Anatomia Patologica” presso il “Dipartimento Medicina Veterinaria” dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari) ed il Dott. Vincenzo Prunella ( responsabile tartarughe e mammiferi marini “WWF Taranto”).

Dunque, la speranza, da parte dei promotori del Centro Cultura del Mare, in primis del suo presidente, ossia del prof. Giovanni Simone, dei soci della summenzionata Associazione Culturale (ins. Lina Delli Santi, del maestro d’ascia Tonino Rucher, dell’ing. Matteo Starace, del rag. Tonino Pesante, dell’ ex. Com. Motovedetta Capitaneria di Porto Nicola Orabona, dell’ing. Salvatore Guglielmi, dell’arch. Donato D’Andrea), di Eliseo Borgomastro, dei relativi collaboratori/animatori (Franco Rinaldi; Matteo Trotta; Raffaele Gramazio; Michelino Catalano; maestro d’ascia Antonio Berardinetti); di due componenti del Nuovo Centro Documentazione Storica di Manfredonia ( prof. Tommaso Prencipe e prof. Michele Ferri), nonché di alcune associazioni ed imprese di Manfredonia, che hanno sostenuto, a vario titolo, questa davvero lodevole iniziativa culturale, è di rivedere riaperta quella esposizione subito dopo i necessari lavori di manutenzione straordinaria.

il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, ubicato nel cuore della cittadina sipontina, dovrà , pertanto, continuare ad essere un prestigioso strumento educativo e culturale: voluto fortemente dalla Città di Manfredonia, ma, è bene ricordarlo, realizzato e gestito, con tanta cura e dedizione, dai suoi infaticabili volontari.

