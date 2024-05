"Incredibile tra Manfredonia e Cerignola". Marasco: "40 carcasse di auto rubate e cannibalizzate abbandonate"

Manfredonia (FG) – 21 maggio 2024 – Un’importante operazione di recupero è stata effettuata presso il Ponte Carapelle, al confine tra Manfredonia e Cerignola, dove sono state ritrovate circa 40 carcasse di auto rubate, nuove, cannibalizzate e abbandonate nei pressi del torrente. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Carapelle, con il supporto della ditta Volpicelli e dei volontari dell’organizzazione CIVILIS Manfredonia, sotto la guida del Generale Giuseppe Marasco.

Le carcasse di auto recuperate rappresentano un significativo bottino criminale, frutto di attività illecite che prevedevano il furto di veicoli nuovi, il loro smantellamento per la rivendita dei pezzi di ricambio e infine l’abbandono dei resti. Questo ritrovamento, oltre a dimostrare l’esistenza di una rete organizzata di furti e ricettazione, sottolinea anche l’importanza delle operazioni di controllo e recupero ambientale nella lotta contro il crimine.

“Il mio impegno di pubblica utilità, al servizio dei cittadini, a supporto delle forze di polizia,” ha dichiarato il Generale Marasco a StatoQuotidiano.it, esprimendo soddisfazione per il successo dell’operazione e sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze in campo.

Il ritrovamento delle carcasse di auto nel torrente Carapelle evidenzia una problematica ambientale e criminale di grande rilevanza. Le automobili, infatti, non solo rappresentano il risultato di attività illegali, ma costituiscono anche una minaccia per l’ambiente locale, contaminando le acque del torrente e mettendo a rischio l’ecosistema circostante.

I carabinieri della stazione di Carapelle, coordinati dal comandante della locale stazione, hanno avviato l’operazione in seguito a segnalazioni di attività sospette nella zona. L’intervento della ditta Volpicelli e dei volontari di CIVILIS Manfredonia è stato cruciale per il recupero e la rimozione delle carcasse, operazione che ha richiesto mezzi specializzati e competenze tecniche.

L’operazione ha visto la partecipazione attiva dei volontari dell’associazione CIVILIS Manfredonia, guidati dal Generale Marasco, il cui impegno si è rivelato fondamentale per il successo delle operazioni. Il contributo della ditta Volpicelli è stato altrettanto determinante. L’azienda, specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti, ha messo a disposizione le proprie risorse e competenze per garantire che le operazioni si svolgessero in maniera sicura ed efficiente. Il coordinamento tra le varie forze in campo ha permesso di completare il recupero delle carcasse in tempi rapidi, minimizzando l’impatto ambientale e ripristinando l’area colpita.

L’episodio sottolinea l’importanza delle attività di prevenzione e controllo nel contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela dell’ambiente. La scoperta e il recupero delle carcasse d’auto rappresentano un duro colpo per le reti criminali locali, che vedono così sfumare un importante canale di profitto.

Le autorità locali hanno espresso gratitudine per l’operato dei carabinieri, dei volontari e della ditta coinvolta, riconoscendo l’importanza della sinergia tra enti pubblici e privati nella lotta contro il crimine e nella protezione dell’ambiente. Il Generale Marasco ha concluso il suo intervento sottolineando come “la sicurezza e la tutela del nostro territorio dipendano anche dalla collaborazione attiva e dall’impegno di tutti i cittadini.”

L’operazione di recupero al Ponte Carapelle rappresenta dunque un esempio positivo di come la cooperazione tra diverse realtà possa portare a risultati concreti e significativi nella lotta contro la criminalità e nella salvaguardia del nostro ambiente.

