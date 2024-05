Una tragica notizia giunge dall’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada che collega Manduria a Maruggio, in provincia di Taranto: uno dei tre feriti, un uomo di 77 anni residente a Manduria, non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale. Nonostante i soccorsi tempestivi, le sue condizioni si sono rivelate fin da subito estremamente critiche.

L’incidente, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha coinvolto un autobus privo di passeggeri e un’automobile. A riportare le conseguenze più gravi sono stati i due occupanti dell’auto, entrambi soccorsi immediatamente dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Uno dei feriti è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Giannuzzi di Manduria in codice rosso. Anche il conducente dell’autobus ha riportato ferite nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Lo riporta quotidianodipuglia.it