Il futuro delle RSA San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico è incerto. Negli ultimi giorni, non ci sono stati progressi, né miglioramenti né peggioramenti, lasciando il personale e i familiari dei pazienti in uno stato di preoccupazione.

A complicare ulteriormente la situazione, i familiari degli ospiti hanno ricevuto bollette salate a causa del nuovo piano tariffario approvato dalla Giunta Regionale, che ha aumentato la quota di compartecipazione dal 30% al 50%. Questa richiesta di pagamento retroattivo delle differenze, a partire dal 1° luglio 2023 fino a febbraio 2023, è stata avanzata nonostante una sentenza del TAR avesse congelato gli effetti della delibera.

“Mi viene chiesto di pagare circa 6.000 euro per il periodo luglio 2023-febbraio 2024. Mi chiedo se sia legittimo, visto che c’è una sentenza del TAR che ha bloccato questi aumenti. Se le rette sono state sospese, perché l’azienda continua a chiedere i conguagli?”, si domanda il figlio di una paziente della RSA di Troia. Queste preoccupazioni sono condivise da molti altri familiari, che temono anche per il futuro degli operatori, visto che la SGAS (l’azienda che gestisce le due strutture e quella di Campi Salentina) ha avviato le procedure di licenziamento.

La crisi in corso ha portato a numerosi incontri tra Regione e sindacati. Le recenti trattative con i sindacati hanno permesso almeno il pagamento degli stipendi di marzo e aprile, inizialmente a rischio. Tuttavia, il problema potrebbe ripresentarsi alla fine del mese. Il 24 maggio è previsto un incontro tra i sindacati e la SGAS sulla riduzione del personale, mentre si attende ancora una risposta della Regione alla richiesta di un tavolo di confronto con il Governatore Emiliano, il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro e il direttore generale della ASL.

Intanto, alcuni effetti della precarietà si stanno già manifestando: “Sappiamo che dal primo giugno alcune unità infermieristiche saranno ridotte. Anche il numero degli OSS è insufficiente. Ci troveremo in una situazione in cui un infermiere e quattro OSS dovranno occuparsi di 60 pazienti su tre piani. Non parliamo di semplici degenti, ma di anziani con problemi psichiatrici o malattie degenerative. Con meno personale, il livello di assistenza ai nostri cari è a rischio. Emiliano venga a Troia per vedere di persona la situazione”, dicono i parenti dei pazienti.

Infine, si vocifera che la mensa di San Nicandro stia per chiudere: “Cosa mangeranno i nostri cari?”

