Conclusione del mese mariano con pellegrinaggio, Santo Rosario, Messa e fiaccolata. Il tutto si svolgerà a Vieste, domenica prossima, 26 maggio, nel Santuario diocesano di Santa Maria di Merino.

Come fa sapere il rettore, don Antonio de Padova, per l’occasione ci sarà il pellegrinaggio a piedi che partirà, alle ore 17:00 dalla “Pietra della Madonna” e si snoderà lungo il tradizionale percorso del 9 maggio. Alle 19:00 è prevista la celebrazione della santa Messa nella chiesa all’aperto del Santuario. Seguirà la recita del Santo Rosario e, in conclusione, sempre nell’ambito della chiesa all’aperto, si svolgerà la fiaccolata, con i tradizionali canti popolari dedicati a Santa Maria di Merino. Per l’occasione, per coloro i quali non vogliono raggiungere il santuario a piedi o non posseggono mezzi, il Comune metterà a disposizione, gratuitamente (quindi senza pagare biglietto), una circolare. Gli orari sono: ore 18:30, partenza da piazzale Rossini; ore 20:30, ritorno.

Don Antonio de Padova invita tutti “a vivere questo momento di grazia”.

