“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e ammirazione al reparto di Chirurgia d’Urgenza degli Ospedali Riuniti di Foggia, sia come paziente, semplice cittadino, che in qualità di sindaco di Orsara di Puglia”.

Così inizia il toccante messaggio di ringraziamento e encomio pubblico che il sindaco Mario Simonelli ha voluto dedicare agli infermieri, infermiere, operatori socio-sanitari e personale medico del reparto di Chirurgia d’Urgenza del Policlinico di Foggia.

“Lo scorso 19 aprile ho affrontato un intervento chirurgico al colon per un problema oncologico delicato”, continua il sindaco. “L’operazione è stata eseguita con maestria dai chirurghi Giovanni Di Gioia e Vincenzo Lizzi, ai quali va il mio più sentito ringraziamento. Non posso dimenticare il contributo del dottor Rocco Melino e di tutto il personale medico che ha dimostrato un livello di professionalità eccellente. Ma vorrei anche esprimere la mia gratitudine alle infermiere, agli infermieri, alle operatrici e agli operatori socio-sanitari, veri e propri pilastri di umanità e competenza. Hanno dimostrato una cura non solo verso l’aspetto medico, ma anche nei confronti del benessere psicologico mio e dei miei familiari, con grande discrezione e attenzione”.

Questo apprezzamento sincero è accompagnato da un appello a valorizzare il territorio. “Dobbiamo riconoscere il valore di queste persone straordinarie e sostenere il livello di eccellenza degli Ospedali Riuniti di Foggia”, afferma Simonelli. “Questa struttura ospedaliera non è solo un punto di riferimento per la nostra provincia, ma per l’intero Mezzogiorno. È importante smettere di concentrarsi solo sugli aspetti negativi e invece riconoscere e promuovere il talento e la dedizione presenti nel nostro territorio. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre risorse umane e infrastrutturali di altissimo livello e guardare al futuro con fiducia e determinazione”.

Concludendo il suo messaggio, Simonelli esprime il suo orgoglio per essere un cittadino della provincia di Foggia, sottolineando la bellezza e le potenzialità della sua comunità.