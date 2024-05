Un’innovativa modalità di scoperta e apprezzamento della nostra splendida costa si sta diffondendo: il “trekking acquatico marino”, una potenziale nuova frontiera del turismo esperienziale nel Gargano.

Oggi, a Vieste, sulla suggestiva spiaggia di “Portonuovo”, si è tenuta una dimostrazione di questa pratica, che ha coinvolto una trentina di giovani, in gran parte studenti dell’Istituto Alberghiero “Enrico Mattei”. Hanno avuto l’opportunità di “nuoteggiare” lungo la costa fino a “Gattarella”. Ma di cosa si tratta esattamente il “trekking acquatico marino”? Lo spiega Angelo Falletta, presidente dell’associazione Natura ATA (Associazione Trekking Acquatico), che ha ideato uno zaino ecologico particolare, realizzato con tessuto ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica. Questo zaino, chiamato Lontra, è indispensabile per le escursioni, poiché consente di mantenere asciutto ciò che contiene e di alternare tratti a nuoto e a piedi, ideale per una giornata di “trekking acquatico marino”.

“Si tratta di un’attività adatta a persone di tutte le età”, spiega Angelo, “un’esperienza tranquilla che consente di esplorare il territorio da una nuova prospettiva. È un’attività accessibile a tutti, anche a chi non sa nuotare, che desidera esplorare le coste e avvicinarsi al mondo dell’acquaticità”.

Il prof. Matteo Giovanditto, responsabile ATA della regione Puglia, sottolinea che il Gargano è ancora inesplorato in questo senso e che il trekking acquatico marino potrebbe diventare una forma di turismo esperienziale sempre più popolare. “Vogliamo brevettare questa pratica e formare guide che consentano a chiunque di esplorare in sicurezza il nostro splendido mare”, afferma. “L’obiettivo è stimolare negli adolescenti il senso di avventura e la voglia di scoperta del mondo che li circonda”.

