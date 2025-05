Aggiornamento esclusivo – 21 maggio 2025. Bari – Manfredonia. Procedimento “Omnia Nostra”, arriva una svolta significativa per gli imputati che erano sottoposti a misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari. Come comunicato oggi, e appreso in esclusiva da StatoQuotidiano.it, tutti coloro che si trovavano in custodia cautelare sono stati rimessi in libertà, sebbene sia stato confermato il divieto di dimora nella regione Puglia per quasi tutti gli interessati.

L’unica eccezione riguarda La Torre Pietro e Lombardi Matteo, per i quali non è stato disposto il divieto di dimora, ma la conferma delle misure cautelari precedentemente disposte.

Nonostante la revoca delle misure restrittive, rimangono quindi in vigore precise limitazioni territoriali per impedire possibili contatti con contesti o persone legate ai reati contestati.

Questo aggiornamento segue la lunga serie di condanne inflitte a carico degli imputati coinvolti nella vasta operazione antimafia “Omnia Nostra”, che ha visto il tribunale di Bari confermare pene significative, interdizioni perpetue dai pubblici uffici e confische di beni.

Per maggiori dettagli sulla sentenza e i nomi dei condannati, è possibile consultare l’articolo originale esclusivo di StatoQuotidiano.it pubblicato il 31 ottobre 2023.