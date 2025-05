Sava (Taranto) – Un uomo di 66 anni, noto animalista del luogo, è stato vittima di un grave incidente presso l’«Oasi del cane», un ricovero privato per randagi convenzionato con il Comune, situato nelle campagne di Sava.

L’uomo è stato azzannato da un pitbull del suo canile e si trova attualmente ricoverato nel reparto ortopedia dell’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria.

L’aggressione si è verificata ieri mattina intorno alle 8, mentre l’uomo stava portando il cane, uno dei circa trenta senza padrone di cui si prende cura con dedizione.

Secondo il suo racconto, aveva appena preso il pitbull dal recinto per una passeggiata al guinzaglio quando l’animale lo ha improvvisamente aggredito, mordendolo agli avambracci destro e sinistro.

Le fauci potenti del cane si sono serrate attorno ai suoi bracci, mettendo a rischio la sua vita.

Per fortuna, grazie alla sua esperienza pluridecennale con i cani e all’uso di un guinzaglio a strozzo che indossava, l’uomo è riuscito a reagire.

Con la mano ferita ma ancora libera, ha tirato in alto la corda attorno al collo del pitbull, impedendogli di respirare e costringendolo a mollare la presa.

In questo modo, il gestore del canile è riuscito a liberarsi e a mettersi in salvo mentre altre persone presenti intervenivano per soccorrerlo.

Il personale sanitario ha operato d’urgenza per circa due ore in sala operatoria per ricostruire entrambi gli avambracci squarciati dai morsi.

Attualmente, l’uomo si trova nel reparto ortopedia dell’ospedale mandurino in condizioni serie ma stabili.

L’incidente solleva preoccupazioni sulla gestione dei cani randagi e sulla sicurezza degli operatori coinvolti nelle attività di cura e controllo degli animali.

Le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire simili episodi in futuro.

Lo riporta quotidianodipuglia.it