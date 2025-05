Manfredonia, 21 maggio 2025 – Nuova revoca da parte del Comune di Manfredonia relativa a un’ordinanza emessa nei mesi scorsi per contenere un focolaio di brucellosi. Il sindaco Domenico La Marca ha firmato oggi il provvedimento con cui viene annullata l’ordinanza n. 12 del 14 marzo 2024, che disponeva l’isolamento e il sequestro di bobini infetti presso un allevamento ubicato in contrada Pedicagnola.

Il provvedimento arriva a seguito della richiesta da parte del Servizio Veterinario Sanità Animale dell’ASL FG – zona Nord (prot. n. 1/Rev/Vet A del 07/05/2025), che ha comunicato l’avvenuto “stamping out” totale, ovvero l’abbattimento degli animali coinvolti, misura prevista per contrastare la diffusione della brucellosi.

L’allevamento è intestato a due residenti del comune di Manfredonia, i cui dati personali non sono stati resi pubblici per motivi di riservatezza. La conclusione dell’intervento veterinario ha permesso di ristabilire le condizioni di biosicurezza richieste dalla normativa europea, in particolare dai Regolamenti UE 2016/429 e UE 2020/689, che disciplinano le misure sanitarie per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Il Comune ha disposto che copia della revoca sia notificata ai proprietari dell’allevamento e trasmessa agli enti e uffici competenti, tra cui:

Il Servizio Veterinario Area “A” dell’ASL FG;

I Direttori dei Servizi Veterinari per la Sanità Animale, l’Igiene degli Allevamenti e degli Alimenti;

Il Responsabile del Servizio Tecnico della Prevenzione dell’ASL;

Il Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

La revoca dell’ordinanza rappresenta un segnale positivo per la sanità animale del territorio e conferma l’efficacia delle misure adottate per contenere il rischio epidemiologico