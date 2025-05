Mentre i giocatori in campo stanno ancora lavorando per riportare lo scudetto a Milano, la dirigenza dell’Inter si sta muovendo da tempo con l’obiettivo di rinforzare il più possibile la rosa in vista della prossima stagione. Mister Simone Inzaghi è uno dei pochi allenatori delle big italiane sicuro di rimanere sulla stessa panchina, pertanto Ausilio e Marotta possono operare in maniera chiara e sicura.

La squadra mercato nerazzurra sta negoziando da tempo sul fronte Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 attualmente di proprietà del Marsiglia. Le parti si stanno avvicinando ormai da settimane e, secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe già ottenuto il sì del giocatore. Il ragazzo sarebbe disposto a trasferirsi il prima possibile in Serie A.

Manca invece ancora l’ok definitivo da parte del club francese. Ecco il punto della situazione.

Calciomercato Inter, Luis Henrique già al Mondiale per Club? Ecco le cifre col Marsiglia

L’Idea dell’Inter sarebbe quella di avere il giocatore già a disposizione per il Mondiale per Club che si giocherà all’inizio dell’estate negli Stati Uniti d’America. Questa nuova competizione avrà inizio il 14 giugno, ma per l’occasione si aprirà una finestra di mercato estivo eccezionale.

Mancano però ancora da limare gli ultimi dettagli col club francese. Inizialmente il Marsiglia aveva sparato molto alto: ben 30/35 milioni di euro per il suo cartellino, anche perché il suo contratto scadrà solo nel giugno del 2028. Forte del sì del giocatore però, l’Inter è riuscita a negoziare come si deve e ad abbassare le pretese del club. L’impressione infatti è che si potrà chiudere intorno ai 21 milioni di parte fissa più bonus, per un totale di 25/27 milioni di euro complessivi.

Luis Henrique è un esterno di notevole qualità, fisicità e capacità di dribbling. Nell’idea di Inzaghi, il brasiliano si giocherà il posto sulla destra con Dumfries, che in questi anni non ha mai avuto un’alternativa all’altezza. Diversamente dall’olandese però, il classe 2001 ha ancora più caratteristiche offensive, come d’altronde dimostrano le sue statistiche: 7 gol e 8 assist in 33 gare di Ligue 1 in questa stagione. Luis Henrique in realtà col Marsiglia di De Zerbi ha spesso giocato in posizione avanzata, ma secondo l’Inter può interpretare bene anche le due fasi.

Vedremo dunque se nei prossimi giorni la trattativa potrà chiudersi.