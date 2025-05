Manfredonia – Il Comune di Manfredonia, Ente in riequilibrio finanziario pluriennale e beneficiario del Fondo di rotazione ex art. 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ha formalizzato con apposita determinazione la costituzione del fondo per le risorse decentrate relative all’anno 2025.

L’atto dirigenziale, firmato dal Dirigente del Servizio Tommaso Gioieni, fa seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024–2026, e alla successiva delibera della Giunta Comunale n. 53 del 6 marzo 2025, che ha sancito l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per lo stesso triennio.

Dettagli del fondo

In conformità alle disposizioni dell’art. 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, il fondo per l’anno 2025 è articolato come segue:

Risorse stabili : € 1.082.928,72 € 684.299,00 al capitolo 420 € 398.629,72 destinati a progressioni economiche, indennità di comparto e indennità ex 8ª qualifica funzionale

Risorse variabili : € 396.709,00 € 25.476,00 per attività di censimento (cap. 2392) € 722,00 residui da retribuzioni non più corrisposte (cap. 420) € 334.617,00 per incentivi alla progettazione € 35.138,00 per compensi all’avvocatura comunale (cap. 2448 e 2449) € 756,00 per compartecipazione dei messi comunali alle notifiche conto terzi



Impegni e garanzie contabili

Il provvedimento dà atto che la spesa relativa al salario accessorio del personale sarà assunta nei limiti degli stanziamenti di competenza dell’annualità 2024 del bilancio, con possibilità di imputazione all’esercizio 2025 qualora l’obbligazione giuridica risulti esigibile in tale periodo.

Inoltre, è stata prevista la costituzione di un Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) subordinata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre 2025, in quanto elemento costitutivo dell’obbligazione giuridica perfezionata.

Controlli e trasparenza

La determinazione è corredata dal parere di regolarità tecnica e amministrativo-contabile, secondo quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, che apporrà il visto di regolarità e l’attestazione di copertura finanziaria.