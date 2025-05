C’è una linea sottile che separa l’ombra e la luce, la verità e il mistero, la vita e la morte. Una linea che può comporre parole ma anche disegnare storie, per raccontare fatti tragici e toccanti che negli ultimi trent’anni hanno riempito le pagine della cronaca nera del nostro Paese.

Dark Lines – Delitti a Matita, da giovedì 22 maggio in esclusiva su RaiPlay con i primi quattro episodi, è una serie true crime che, attraverso la voce dell’attrice Valentina Romani, presenta storie di delitti efferati mescolando voci, tecniche e stili narrativi: alla ricostruzione del crimine si unisce il linguaggio della graphic novel e dell’illustrazione in movimento.

Ognuno degli otto episodi della serie, si sofferma sulle circostanze che hanno portato alla morte violenta di giovani donne: da Simonetta Cesaroni a Meredith Kercher, Chiara Poggi e Marta Russo, da Serena Mollicone a Elisa Claps, Nada Cella e Melania Rea.

Con un preciso rigore documentale, Valentina Romani ci guida attraverso la storia di puntata per ricostruire i vari passaggi del crimine: i fatti, le dinamiche familiari, le indagini, i sospetti, i possibili moventi e le testimonianze. Per poi raccontare gli interrogatori, i processi e le eventuali condanne o assoluzioni.

La graphic novel si innesta nel racconto: una stanza sottosopra, un corpo senza vita, una macchia di sangue, l’arma del delitto, portano il pubblico sulla scena del crimine. Un dettaglio del viso, un lieve movimento della mano, lo svolazzare di un vestito, un’ombra che fugge nella notte, rivelano un punto di vista, che l’immagine fotografica o di repertorio, non consente di raccontare.

Dark Lines è un modo nuovo di fondere elementi tradizionali e stili narrativi alternativi rappresentati in punta di matita e nel totale rispetto dei fatti di cronaca raccontati.

«”Dark Lines- Delitti a Matita” è un prodotto fortemente innovativo che punta all’ibridazione dei linguaggi attraverso l’utilizzo della graphic novel animata – sottolinea Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Uno degli obiettivi della nostra direzione è proprio quello di sperimentare nuovi approcci e nuovi formati capaci di raggiungere il pubblico giovane con messaggi attuali che – come per questo original- permettono di tenere viva la memoria su gravi fatti di cronaca. “Dark Lines- Delitti a matita” è una nuova sfida affidata al volto e alla voce di Valentina Romani, già nel cuore del nostro pubblico».

«”Dark Lines- Delitti a Matita” è una graphic novel, un viaggio nelle ombre, ma anche un modo per restituire voce a chi non ce l’ha più – dice Valentina Romani. Essere parte di questo progetto significa per me entrare in punta di piedi in storie dolorose, cercando di raccontarle con rispetto e verità. Mi auguro che questo racconto arrivi soprattutto ai più giovani, spesso sommersi da messaggi superficiali e veloci. Se riusciremo, come mi auguro, a far sì che ci si fermi a riflettere, allora il mio contributo avrà avuto un senso. Parlare di violenza non è mai facile, ma è necessario. Perché il silenzio, a volte, può essere la forma più insidiosa di complicità».

«Disegni di scene del delitto, di processi, di testimonianze e di ipotesi, di volti per identikit…aggiunge Tito Faraci. Sono tanti i modi in cui le matite hanno raccontato il crimine e aiutato chi lo ha indagato. Il legame è strettissimo, con una profonda influenza sull’immaginario collettivo. Il disegno ha una forte credibilità, su un piano concreto, che riguarda i fatti. E, allo stesso tempo, su un livello emotivo, perché forti e reali sono i sentimenti che suscita».

Dark Lines, produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea – condotta da Valentina Romani, con la regia di Giacomo Talamini, è un programma di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, scritto con Ivan Russo.

Sinossi degli episodi

Simonetta Cesaroni

In un tranquillo quartiere centrale della capitale, una ragazza di vent’anni viene assassinata in ufficio. Dopo più di trent’anni non è stato trovato alcun colpevole.

Meredith Kercher

A Perugia, la morte violenta di una studentessa inglese della generazione Erasmus scatena un caso mediatico senza precedenti.

Chiara Poggi

La piccola e tranquilla città di Garlasco viene sconvolta da un delitto efferato e inaspettato. A morire è una studentessa e a essere condannato per l’omicidio è il suo fidanzato”.

Marta Russo

Il delitto dell’Università: nessun movente e una verità giudiziaria che lascia ancora molti dubbi.

Serena Mollicone

Chi ha ucciso Serena? E perché? Un caso irrisolto per una ragazza che amava la vita, con un futuro tutto da scoprire.

Elisa Claps

Il suo giovane corpo viene trovato diciassette anni dopo la sua morte. Dopo la sparizione, anni di indagini vane, poi la svolta investigativa.

Nada Cella

Un delitto irrisolto per una ragazza uccisa nello studio da Commercialista dove lavorava.

Melania Rea

Una madre viene uccisa dal marito violento che la tradiva con un’amante: il tragico racconto di un omicidio brutale.