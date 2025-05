FOGGIA – Inizia una fase decisiva per il futuro del Foggia Calcio, con i primi contatti formali tra la governance societaria e il professor Vincenzo Vito Chionna, amministratore giudiziario nominato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari.

La nomina, avanzata su proposta del Procuratore Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e con il supporto della Questura di Foggia, mira a sottrarre il club da eventuali infiltrazioni o condizionamenti di matrice criminale.

Una misura d’impatto straordinario che arriva in un momento particolarmente delicato, a pochi giorni da una scadenza fondamentale: il termine ultimo del 6 giugno per l’iscrizione al prossimo campionato. Una data che incombe come una spada di Damocle sul destino del sodalizio rossonero, chiamato a mettersi in regola sotto ogni aspetto economico, fiscale e gestionale per poter proseguire la propria attività sportiva.

A far crescere l’incertezza è il ruolo dell’attuale socio di riferimento, Nicola Canonico, che solo un mese e mezzo fa aveva annunciato pubblicamente il suo disimpegno dalla società. Un annuncio accompagnato da parole inequivocabili: nessuna ulteriore iniezione di capitali nelle casse del club. A confermare l’intenzione di smarcarsi dalla gestione diretta, era arrivato puntuale anche il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati lo scorso 16 aprile, un segnale preoccupante che ha acuito le difficoltà interne e alimentato il clima di instabilità.

Tuttavia, gli sviluppi giudiziari e il nuovo assetto imposto dal Tribunale sembrano aver riacceso una certa attenzione da parte di Canonico. Secondo indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, infatti, il patron starebbe valutando l’evolversi della situazione e non è escluso che, pur senza un pieno ripensamento, possa farsi carico in extremis di alcune responsabilità per garantire la sopravvivenza della squadra.

Quello attuale è quindi un passaggio cruciale, in cui ogni ora conta. Le prime interlocuzioni con l’amministratore giudiziario Chionna serviranno a comprendere le reali condizioni del club, ma anche a definire il perimetro delle azioni possibili nel brevissimo periodo. L’obiettivo immediato è evitare il collasso e presentarsi regolarmente ai nastri di partenza del prossimo torneo. Per farlo, però, serve una regia operativa che sia immediata, trasparente e determinata.

Il futuro del Foggia, insomma, resta appeso a un filo. Tra atti giudiziari, responsabilità dirigenziali incerte e scadenze federali non rinviabili, il margine per ulteriori tentennamenti appare ridotto al minimo. La tifoseria, da parte sua, osserva con apprensione e attende risposte concrete, mentre la città si interroga su quale sarà il destino di uno dei simboli più radicati del proprio patrimonio sportivo e identitario.

Il tempo stringe. E il Foggia ha bisogno, più che mai, di certezze.

