SAN SEVERO – Dopo la conquista della salvezza nel campionato di Serie B Nazionale, a quasi un mese dall’ultima gara di stagione, il presidente dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo, Amerigo Ciavarella, ha voluto tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, ringraziare chi ha sostenuto la squadra e guardare con fiducia al futuro.

Una salvezza che vale quanto una promozione, ottenuta con il budget più basso della categoria e un roster giovane, assemblato giorno per giorno. Un risultato che racconta di un gruppo coeso, di un lavoro quotidiano dello staff tecnico e operativo, e soprattutto dello spirito resiliente di una società che – parole del presidente – “non arretra nemmeno quando la strada è in salita”.

“La nostra è una realtà forte. Lo abbiamo dimostrato sul campo e fuori. Non posso che ringraziare, ancora una volta, sponsor, soci e soci sostenitori che hanno creduto nella causa giallonera, con passione, senso di responsabilità e impegno costante”, ha dichiarato Ciavarella. “Un plauso anche al settore giovanile, autentico motore di entusiasmo e speranza, che continua a far emergere talenti pronti ad affacciarsi al basket dei grandi”.

Tuttavia, il numero uno della Cestistica non ha nascosto le difficoltà che il club affronta quotidianamente, in particolare in relazione al sostegno economico locale e alla risposta del pubblico in termini di abbonamenti. “La città può fare di più, e ne ha le potenzialità. Ma noi siamo andati avanti comunque, con orgoglio, onorando i colori di San Severo in ogni palazzetto d’Italia”.

Inevitabile, quindi, affrontare il tema del futuro. Alla domanda che più frequentemente gli viene posta – “Che ne sarà della Cestistica?” – la risposta di Ciavarella non lascia spazio a dubbi: “Si prosegue”.

La società, infatti, continuerà il suo percorso in Serie B con lo stesso spirito di rigore, coerenza e sostenibilità che l’ha contraddistinta finora. I lavori in vista della prossima stagione sono già iniziati, e nelle prossime settimane verranno annunciate le prime novità operative.

Il messaggio conclusivo del presidente è rivolto a tutti i tifosi: “Godetevi un po’ di meritato riposo… perché presto torneremo a divertirci. Sempre in giallonero. Sempre insieme”.