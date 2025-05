La Mandwinery Pallavolo Cerignola scrive un’altra pagina straordinaria della sua stagione e conquista con merito l’accesso alla finale dei playoff di Serie B2 femminile. La squadra allenata da coach Michele Drago ha superato con autorità l’Alus Volley Mascalucia, imponendosi sia nella gara di andata in trasferta con un netto 3-0, sia nel ritorno giocato ieri sera davanti al pubblico amico, con un convincente 3-1.

Gara di ritorno: cuore e tecnica

Dopo l’impresa siciliana, dove Cerignola aveva già ipotecato la qualificazione con un perentorio successo esterno, nella sfida di ritorno al PalaDileo le padrone di casa sono scese in campo con la stessa fame e determinazione. Le ospiti del Mascalucia hanno cercato di reagire, consapevoli di avere un solo risultato possibile per restare in corsa, ma hanno trovato di fronte una formazione lucida, ben organizzata e capace di alzare il livello nei momenti chiave.

Il primo set ha visto le cerignolane prendere subito il comando delle operazioni, imponendo il proprio ritmo con una regia efficace e un attacco ben distribuito. Il secondo set è stato il più equilibrato della serata: Mascalucia ha provato a sorprendere le padrone di casa, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e costringendo coach Drago a chiamare un paio di time-out strategici. Ma la qualità e l’esperienza delle fucsia hanno fatto la differenza, con una rimonta nel finale che ha portato il punteggio sul 2-0.

Nel terzo parziale, complice anche un leggero calo di concentrazione, Cerignola ha concesso qualcosa in più, lasciando spazio all’orgoglio dell’Alus, che ha conquistato il set. Ma nel quarto gioco le padrone di casa hanno rimesso le cose in chiaro, tornando ad esprimere un volley pulito, preciso e soprattutto efficace. La vittoria finale per 3-1 ha fatto esplodere la gioia del PalaDileo, trasformato in una bolgia di entusiasmo e colori.

Ora la finale: ultima fermata prima della B1

Con questo successo, la Mandwinery Pallavolo Cerignola conquista l’accesso all’atto conclusivo dei playoff, dove affronterà la vincente della semifinale tra Matese e Volley Valley Catania. L’andata della finale si giocherà sabato 24 maggio in trasferta, sul campo della squadra che uscirà vincente da quest’altro incrocio.

Sarà una sfida cruciale, l’ultimo ostacolo da superare per coronare un sogno coltivato per tutta la stagione. La promozione in Serie B1 non è mai stata così vicina e l’entusiasmo che si respira attorno alla squadra è alle stelle. La società, lo staff tecnico, le atlete e l’intera tifoseria sono consapevoli dell’importanza del traguardo che si staglia all’orizzonte.

Le parole del coach

«Sono orgoglioso delle mie ragazze – ha dichiarato il tecnico Michele Drago al termine del match – Hanno giocato con la testa, con il cuore e con la consapevolezza di essere una grande squadra. Ora ci aspetta la sfida più importante, quella che può regalarci la Serie B1. La affronteremo con il rispetto per l’avversario, ma anche con la determinazione di chi sa quanto vale».

lo riporta lanotiziaweb.it