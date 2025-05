MANFREDONIA (FOGGIA) – A pochi giorni dal ritrovamento di una tartaruga morta nello specchio di mare antistante la Riviera Sud, tra la foce del torrente Candelaro e la zona della Roca, si registra un nuovo episodio di mortalità di una Caretta Caretta.

Questa volta, un esemplare adulto di circa 60 centimetri è stato rinvenuto dagli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, guidati dal comandante Giuseppe Marasco, nei pressi della piccola spiaggetta adiacente a Palazzo Comunale Sorgente, in località Acqua di Cristo, nel rione Monticchio.

L’animale presentava un prolasso cloacale, un segno tipico dell’impatto con le reti da pesca.

La tartaruga aveva anche sulla pinna sinistra una targhetta identificativa rilasciata dal centro di recupero di Manfredonia.

La carcassa è stata notata dagli ispettori che hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale intervenuta sul posto.

Il ritrovamento evidenzia ancora una volta il grave problema dell’inquinamento delle acque e delle attività umane che minacciano queste specie protette.

La carcassa sarà rimossa e smaltita come rifiuto speciale da operatori specializzati.

Questo episodio rappresenta un campanello d’allarme per l’arrivo della stagione estiva, durante la quale i rischi per le tartarughe aumentano notevolmente: ami da pesca, reti a strascico e le eliche delle imbarcazioni sono tra le principali minacce.

Il comandante Giuseppe Marasco sottolinea come questi episodi non siano isolati e richiedano interventi più incisivi per tutelare il fragile ecosistema marino dell’Adriatico.

La tutela delle tartarughe marine resta una priorità per le autorità ambientali e le associazioni impegnate nella salvaguardia della biodiversità marina.