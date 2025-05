Margherita di Savoia (BAT) – Tragedia questa mattina nelle saline di Margherita di Savoia, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita a causa di un malore.

La vittima, dipendente di una ditta esterna, si trovava all’interno della zona nota come “impacchettatrice” per effettuare un sopralluogo in vista dei lavori di ristrutturazione previsti sulla struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava ispezionando il sito prima dell’inizio delle operazioni quando si è improvvisamente sentito male e si è accasciato.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma nonostante gli sforzi dei sanitari intervenuti sul posto, il 55enne è deceduto poco dopo.

Le prime analisi medico-legali indicano che la causa del decesso sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, probabilmente di origine naturale.

Le autorità stanno comunque conducendo ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

La comunità di Margherita di Savoia si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di grande dolore.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio locale, mentre le indagini proseguono per confermare le cause del decesso.

Lo riporta norbaonline.it