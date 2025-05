Clima da grandi occasioni allo stadio “Monterisi” di Cerignola, dove questa sera alle ore 20:00 l’Audace affronterà l’Atalanta U23 nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata a Zingonia, i gialloblù avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il biglietto per le semifinali e continuare a inseguire il sogno della promozione in Serie B.

L’appuntamento è di quelli che valgono una stagione intera. Un incrocio affascinante e pieno di insidie contro una delle seconde squadre più attrezzate del panorama calcistico nazionale, quella nerazzurra bergamasca, fucina di talenti e laboratorio tattico della Dea. Ma l’Audace, forte del suo pubblico e del piccolo vantaggio dato dal regolamento – che premia la testa di serie in caso di parità dopo i 90 minuti – parte con il favore dei pronostici, consapevole però che serviranno intensità, concentrazione e coraggio per avere la meglio sugli avversari.

Ritorno al “Monterisi”: spinta del pubblico e spirito di gruppo

Il fattore campo sarà senza dubbio determinante: atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dello stadio cerignolano, pronto a trasformarsi in un dodicesimo uomo per spingere la squadra verso il prossimo turno. Dopo il pareggio dell’andata, maturato in una partita tattica e avara di emozioni, gli uomini di mister Ivan Tisci dovranno cercare di imprimere da subito il proprio ritmo al match, facendo valere la propria superiorità tecnica e fisica.

La fase difensiva sarà nuovamente chiamata a una prova di grande attenzione, mentre in avanti si attende il guizzo dei soliti noti: Malcore, D’Andrea, Sainz Maza e Tascone dovranno provare a scardinare l’organizzazione difensiva atalantina, ben guidata da una linea giovane ma estremamente dinamica.

I precedenti e la formula: come si passa il turno

Il regolamento dei playoff di Serie C non prevede supplementari nei quarti di finale: in caso di parità dopo 90 minuti sarà infatti la squadra testa di serie, ovvero l’Audace Cerignola, a qualificarsi. La regola, se da un lato costituisce un piccolo vantaggio per i pugliesi, dall’altro impone attenzione massima: un gol degli ospiti costringerebbe infatti i padroni di casa a dover rimontare.

Una sfida quindi che si preannuncia tesa e avvincente, con l’Atalanta U23 chiamata a vincere per passare, e un Cerignola che dovrà evitare di farsi schiacciare dalla pressione del risultato favorevole. La mentalità sarà la chiave: affrontare la partita con coraggio, senza limitarsi a gestire, sarà il modo migliore per portare a casa la qualificazione.

Il programma completo dei quarti: incroci da brivido

Non solo Cerignola-Atalanta U23: questa sera si decideranno anche le altre tre semifinaliste di questi playoff, con partite che promettono spettacolo e pathos. Ecco il quadro completo dei match in programma alle ore 20:00:

Audace Cerignola – Atalanta U23 (andata 0-0): Cerignola passa con vittoria o pareggio.

Pescara – Vis Pesaro (andata 4-2): abruzzesi con un piede in semifinale, salvo sorprese.

Vicenza – Crotone (andata 2-1): match aperto, ma il Lane parte con un piccolo vantaggio.

Ternana – Giana Erminio (andata 0-1): umbri costretti a rimontare, rischio eliminazione.

La formula prevede semifinali con gare di andata e ritorno: si giocherà domenica 25 maggio e mercoledì 28. La finale, invece, è in programma lunedì 2 giugno (andata) e sabato 7 giugno (ritorno), e decreterà chi potrà festeggiare l’approdo in Serie B.

Cerignola sogna: il grande salto è possibile

L’Audace Cerignola arriva a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e maturità, consapevole del percorso fatto in questi anni. Dopo la storica promozione tra i professionisti, ora l’obiettivo dichiarato è salire ancora di categoria. Il progetto della società gialloblù punta in alto, e questa potrebbe essere la stagione giusta per fare il salto di qualità definitivo.

Tutto è pronto per una notte da vivere con il fiato sospeso: 90 minuti per continuare a scrivere la storia. Il Monterisi è pronto a esplodere, e Cerignola vuole sognare ancora.

