Il femminicidio di Celeste Palmieri, avvenuto il 18 ottobre 2024 nel parcheggio dell’Eurospin di via Salvemini a San Severo, è stato raccontato in modo dettagliato e crudo dall’inviata Alice Martinelli nella puntata del 20 maggio de Le Iene su Italia 1. Un reportage che ha fatto luce su una vicenda emblematica, che solleva interrogativi inquietanti sull’efficacia dei dispositivi di protezione attualmente in uso per le vittime di violenza domestica.

Una tragedia annunciata

Celeste Palmieri, 56 anni, madre di cinque figli, era stata sposata per 35 anni con Mario Furio, suo futuro assassino. I due vivevano a San Severo a soli 180 metri di distanza, nonostante un provvedimento giudiziario imponesse all’uomo il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri. Un ordine che, nei fatti, era rimasto lettera morta. L’uomo aveva già tentato di uccidere Celeste in passato, con un coltello. Il contesto era chiaro e noto: Furio era un soggetto pericoloso e Celeste lo sapeva. Aveva paura. E lo ripeteva da tempo: “A nessuno interessa”.

Per questo entrambi erano dotati di braccialetto elettronico anti-stalking, dispositivi che teoricamente dovrebbero attivare un allarme se i due si trovano a distanza ravvicinata. Ma nel caso di Celeste, come in tanti altri, la tecnologia ha fallito. Nessun segnale è stato inviato. E quando l’allarme è arrivato alle forze dell’ordine, era già troppo tardi.

Gli ultimi 36 minuti

Il servizio de Le Iene ha ricostruito, minuto per minuto, i momenti che hanno preceduto l’omicidio. Alle 9.44, Mario Furio arriva nel parcheggio del supermercato e si aggira tra i carrelli. Si guarda attorno, quasi aspettasse qualcuno. Alle 10.13 Celeste giunge sul posto. I due si incrociano, si guardano. Ma il braccialetto elettronico non segnala nulla.

Celeste capisce subito il pericolo e chiama i carabinieri. “Mi sono incrociata con mio marito. Non suona. È un mese che succede. Altrimenti che me lo porto a fare?”. L’operatrice prende la segnalazione, ma la archivia come priorità bassa. L’allarme resta inascoltato. I minuti scorrono. I militari della compagnia di San Severo contattano la Radiomobile, poi si rimpallano la competenza con la Polizia di Stato: “Non hanno pattuglie disponibili”.

Alle 10.38, 25 minuti dopo l’arrivo di Furio, l’Arma di Foggia allerta la centrale operativa di San Severo. Alle 10.39 i carabinieri chiamano Celeste: la avvisano che Mario Furio è nei paraggi. Lei, però, ignora che l’uomo l’attenda fuori dal supermercato. Sei minuti dopo, Celeste esce con le buste della spesa. È circospetta, si guarda attorno. Si dirige verso l’auto.

Furio la vede. Esce a passo svelto dalla sua vettura e si dirige verso di lei, estraendo qualcosa dalla giacca. Celeste prova a difendersi con uno spray al peperoncino, glielo spruzza in faccia. Ma non basta. L’uomo estrae una pistola e le spara quattro volte. Poi fugge. Un passante tenta di fermarlo, colpisce il finestrino dell’auto. Furio percorre pochi metri, gira l’angolo e si spara un colpo alla testa.

Quando arrivano le forze dell’ordine, è tutto finito. Trascorsi 36 minuti dall’arrivo di Furio nel parcheggio, il sistema che avrebbe dovuto proteggere Celeste ha clamorosamente fallito. Nessun allarme, nessun intervento tempestivo.

Nordio: “Rifugiarsi in una chiesa”

Le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, pronunciate pochi giorni prima in Parlamento, hanno fatto discutere: “Quando l’allarme scatta, spesso non c’è il tempo per intervenire. È meglio aumentare la distanza tra vittima e carnefice, o rifugiarsi in un luogo protetto come una farmacia o una chiesa”.

Parole che suonano amare alla luce del femminicidio di Celeste, che pure aveva già cercato riparo in chiesa, venendo comunque avvicinata dall’ex marito. Secondo la figlia Adriana, inizialmente Furio aveva timore del braccialetto, ma col tempo aveva capito che “non succedeva nulla”. Nessun arresto, nessuna conseguenza, nessuna protezione reale.

Un sistema da riformare

Il caso di San Severo è solo uno dei tanti che mettono a nudo le criticità del sistema di protezione delle vittime di violenza domestica. I braccialetti elettronici spesso non funzionano o non vengono monitorati in modo adeguato. Le segnalazioni vengono sottovalutate. Le competenze tra le forze dell’ordine si sovrappongono, creando pericolosi vuoti operativi.

Il femminicidio di Celeste Palmieri – documentato con durezza e precisione da Le Iene – non è solo una tragedia personale, ma un simbolo drammatico di ciò che ancora non funziona in Italia quando si parla di prevenzione e tutela delle donne.

