Foggia – Una giovane studentessa di 14 anni è scomparsa questa mattina a Foggia, suscitando preoccupazione tra familiari e comunità.

La ragazza, di origine tunisina, è stata vista uscire da casa per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe.

La madre ha ricevuto una notifica che Ranim non si era presentata e, immediatamente, sono scattate le ricerche.

Secondo quanto appreso, l’ultimo contatto telefonico con Ranim sarebbe stato effettuato da Manfredonia.

La famiglia ha già presentato denuncia presso il comando provinciale dei Carabinieri di Foggia, che ha avviato le indagini.

Le forze dell’ordine stanno coordinando le ricerche anche a Manfredonia, coinvolgendo le autorità locali e i servizi di emergenza.

Ranim è descritta come una ragazza magra, di altezza media e riccia, con caratteristiche fisiche facilmente riconoscibili.

La sua scomparsa ha generato grande preoccupazione tra amici e conoscenti, che sperano in un rapido ritrovamento.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente i numeri delle forze dell’ordine.

La comunità di Foggia e Manfredonia si stringe attorno alla famiglia della giovane in questo momento difficile, sperando in un lieto fine.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

