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CA5 MANFREDONIA Comparto CA5, il Comune sblocca il saldo al Consorzio: restano congelati oltre 51mila euro

Il Comune ha autorizzato la liquidazione di 13.832 euro al Consorzio CA5 quale saldo definitivo delle somme residue

Comparto CA5, il Comune sblocca il saldo al Consorzio: restano congelati oltre 51mila euro

Comparto CA5 - PH Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto il pagamento del saldo finale al Consorzio CA5 per le opere di urbanizzazione primaria del comparto edilizio, ma trattiene oltre 51mila euro a garanzia del completamento di alcuni interventi risultati ancora mancanti in sede di collaudo.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 1084 del 15 maggio 2026 firmata dal dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, ingegner Lucio Barbaro. Il provvedimento chiude una vicenda amministrativa e giudiziaria iniziata anni fa e legata al completamento delle urbanizzazioni del comparto CA5 del Piano regolatore generale cittadino.

Il Comune ha autorizzato la liquidazione di 13.832 euro al Consorzio CA5 quale saldo definitivo delle somme residue previste nell’accordo bonario sottoscritto il 30 luglio 2020 tra l’amministrazione comunale e il consorzio dei lottizzanti.

L’accordo era stato raggiunto dopo il contenzioso nato dall’escussione della fideiussione da 1,8 milioni di euro rilasciata da UnipolSai per garantire il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del comparto edilizio.

Secondo quanto ricostruito negli atti comunali, nel 2015 il Comune aveva contestato il mancato completamento delle opere previste dalla convenzione urbanistica stipulata nel 2006, avviando la procedura per incassare la polizza fideiussoria. La vicenda era finita davanti al Tribunale di Foggia, che nel 2020 aveva dato ragione all’ente comunale condannando UnipolSai al pagamento della somma garantita.

Successivamente, il Consorzio CA5 aveva proposto al Comune una soluzione transattiva: completare direttamente le urbanizzazioni utilizzando progressivamente le somme trattenute dall’amministrazione a titolo di garanzia. La proposta era stata accolta dalla Commissione straordinaria con deliberazione del luglio 2020.

I lavori di completamento erano quindi ripartiti nell’agosto dello stesso anno e nel tempo il Comune aveva autorizzato diversi stati di avanzamento lavori, fino all’approvazione definitiva del collaudo avvenuta nell’aprile 2026.

Proprio durante le verifiche finali, però, la commissione di collaudo ha rilevato alcune opere ancora non eseguite. Tra queste figurano la piantumazione di 45 alberi, la quota parte di una rotatoria, parte della segnaletica orizzontale e interventi di regolarizzazione del verde pubblico. Il valore complessivo delle opere mancanti è stato quantificato in 42.640 euro.

Per questo motivo il Comune ha deciso di trattenere una somma maggiorata del 20%, pari complessivamente a 51.168 euro, dalle residue disponibilità ancora da restituire al consorzio.

La determina precisa inoltre che la spesa relativa al saldo finale trova copertura nel capitolo “Infrastrutture comparti” del bilancio comunale 2026 e che l’operazione risulta compatibile con il piano di riequilibrio finanziario dell’ente.

A cura di Michele Solatia.

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