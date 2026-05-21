Foggia accelera sulle piste ciclabili PNRR: approvato il quinto SAL della ciclovia urbana

Il Comune di Foggia compie un nuovo passo avanti verso il completamento della grande rete di mobilità sostenibile finanziata dal PNRR. Con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2026, l’Area Rigenerazione Urbana PNRR ha approvato il quinto Stato di Avanzamento Lavori della ciclovia urbana che collegherà via Natola, via Telesforo, via Martiri di Via Fani e via Napoli fino all’innesto con l’Orbitale.

Si tratta di uno degli interventi più strategici sul fronte della mobilità sostenibile cittadina, inserito nella Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata al rafforzamento della mobilità ciclistica urbana. L’opera punta a trasformare una parte importante della viabilità foggiana attraverso nuove piste ciclabili, maggiore sicurezza stradale e una diversa concezione degli spazi urbani.

L’intervento rientra nel programma nazionale previsto dal Decreto ministeriale del 12 agosto 2020, che assegna risorse ai Comuni italiani per la realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e opere finalizzate alla sicurezza della circolazione ciclistica. Foggia è risultata beneficiaria di un finanziamento complessivo da oltre 5,8 milioni di euro per sviluppare circa 23 chilometri di nuove infrastrutture ciclabili.

La determina approvata in queste ore riguarda nello specifico il quinto SAL, relativo alle opere eseguite fino al 19 maggio 2026. L’importo complessivo dei lavori già realizzati raggiunge quota 1.835.111,93 euro al netto del ribasso d’asta del 18%. Contestualmente è stato approvato anche il certificato di pagamento numero 5, pari a 283.800 euro complessivi, di cui 258 mila euro per imponibile e 25.800 euro per IVA.

Il progetto ha attraversato un lungo iter amministrativo e tecnico iniziato nel 2022 con l’approvazione della fattibilità tecnica ed economica da parte della Commissione Straordinaria. Successivamente si è passati alla progettazione esecutiva, alle gare d’appalto e all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla società Russo Vito Srl.

Nel corso dei mesi sono state approvate anche due varianti progettuali. L’ultima, autorizzata nell’aprile 2026, ha comportato un incremento contrattuale di circa 192 mila euro e soprattutto una proroga dei tempi di esecuzione di ulteriori 80 giorni, con nuova scadenza fissata al 10 giugno 2026. Una proroga ritenuta comunque compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR, che fissano il termine ultimo degli interventi al 30 giugno 2026.

L’opera rappresenta uno dei principali investimenti sulla mobilità alternativa realizzati negli ultimi anni nel capoluogo dauno. Le nuove corsie ciclabili interesseranno assi viari strategici della città, con l’obiettivo di favorire gli spostamenti sostenibili, ridurre il traffico veicolare e migliorare la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada.

Particolarmente significativa anche la componente legata alla riqualificazione urbana e ambientale. Il progetto infatti integra interventi di sicurezza stradale, nuova segnaletica, opere accessorie e monitoraggio delle alberature presenti lungo i tracciati interessati dai lavori.

A cura di Giovanna Tambo.