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INCIDENTE FOGGIA Auto si ribalta tra via Gaetano Salvemini e via Silvio Pellico: una persona ancora nell’abitacolo

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso

Foggia, auto si ribalta tra via Gaetano Salvemini e via Silvio Pellico: una persona ancora nell’abitacolo

Foggia, auto si ribalta tra via Gaetano Salvemini e via Silvio Pellico: una persona ancora nell’abitacolo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio nel capoluogo dauno, all’incrocio tra via Gaetano Salvemini e via Silvio Pellico, dove una Fiat Panda si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, all’interno del veicolo sarebbe ancora presente una persona, mentre sono in corso le delicate operazioni di estrazione dall’abitacolo da parte dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. La presenza dell’auto ribaltata ha attirato l’attenzione di diversi residenti della zona.

Al momento non sono state rese note le condizioni della persona coinvolta. La situazione resta in evoluzione.

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