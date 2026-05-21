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FOGGIA MANZIONI Foggia, completata la nuova mensa scolastica della scuola Manzoni: approvati stato finale e collaudo

Il progetto ha consentito la realizzazione di una nuova struttura destinata alla refezione scolastica presso il plesso Manzoni

Foggia, completata la nuova mensa scolastica della scuola Manzoni: approvati stato finale e collaudo

Scuola “Manzoni” - Fonte Immagine: lucerabynight.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Foggia // Politica //

La nuova mensa scolastica della scuola Manzoni di Foggia è ufficialmente completata. Con una determinazione dirigenziale pubblicata il 21 maggio 2026, il Comune ha approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dell’intervento finanziato attraverso il PNRR nell’ambito della Missione Istruzione e Ricerca.

L’opera rientra nel piano nazionale per il potenziamento del tempo pieno e dei servizi scolastici, finanziato con fondi europei Next Generation EU. Il progetto ha consentito la realizzazione di una nuova struttura destinata alla refezione scolastica presso il plesso Manzoni di via Nannarone, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta educativa e dei servizi destinati agli studenti.

Il finanziamento complessivo dell’intervento ammonta a 825 mila euro, comprensivi delle risorse integrative ottenute attraverso il Fondo Opere Indifferibili. La candidatura del Comune di Foggia era stata presentata nel 2022 nell’ambito dell’avviso pubblico ministeriale dedicato alle mense scolastiche e agli spazi per il tempo pieno.

L’appalto dei lavori era stato aggiudicato all’associazione temporanea di imprese composta da De Crescenzo Costruzioni Srl e F.lli Di Carlo Srl per un importo contrattuale di oltre 634 mila euro oltre IVA.

La nuova mensa è stata ultimata il 12 dicembre 2024, nel rispetto delle tempistiche prorogate concordate durante l’esecuzione dell’opera. Successivamente si è proceduto alle verifiche tecniche, ai collaudi e alle procedure amministrative necessarie per la chiusura definitiva dell’intervento.

Con la determina approvata dall’Area Opere Pubbliche PNRR, il Comune ha dato via libera allo stato finale dei lavori per un importo netto di 634.711,62 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Contestualmente è stato approvato il certificato di regolare esecuzione che attesta la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato e agli obblighi contrattuali.

L’atto prevede inoltre il riconoscimento del credito per l’adeguamento prezzi quantificato in oltre 34 mila euro, oltre IVA, alla luce dell’aumento dei costi registrato durante il periodo di esecuzione dell’appalto. Complessivamente il saldo finale da liquidare all’impresa supera i 40 mila euro.

Tra gli aspetti più rilevanti emerge anche il completamento degli adempimenti tecnici e antincendio. La direzione lavori ha infatti perfezionato nel febbraio 2026 la pratica antincendio dell’immobile, mentre risultano acquisite tutte le certificazioni di conformità relative agli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione.

L’intervento rappresenta un tassello importante nel programma di ammodernamento dell’edilizia scolastica cittadina finanziato attraverso il PNRR. La nuova mensa consentirà alla scuola Manzoni di ampliare i servizi educativi e di rafforzare il modello del tempo pieno, garantendo spazi moderni, efficienti e adeguati agli standard previsti dalla normativa vigente.

A cura di Giovanna Tambo.

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